Итоги НМТ-2024: в какой области лучше всего справились с тестированием

Рейтинг областей по итогам национального мультипредметного теста 2024 года. Какой результат и кто в лидерах.

16 сентября информационный образовательный ресурс "Освіта.ua" обнародовал рейтинг областей Украины по результатам НМТ-2024. Для него учитывались официальные результаты НМТ, обнародованные УЦОКО.

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Как область – лидер по результатам УМТ

Уже второй год выпускники Украины вместо традиционного ВНО сдавали мультипредметный тест (обязательные предметы – украинский язык, математика и история Украины, а также предмет на выбор), проходящий в виде компьютерного тестирования.

В этом году условия были непростыми, большинство регионов Украины на время проведения НМТ постоянно находилась под угрозой воздушных ударов. Несколько раз сессии прерывались воздушными тревогами. Однако, как сообщил УЦОКО, все участники получили результаты своего теста.

Рейтинговый балл рассчитывался на основании среднего арифметического значения баллов НМТ, которые получили выпускники каждой области.

Первые места заняли Львовская область с показателем 141,82, Киевская область - 138,13 и Волынская область - 138,12.

Среднее значение баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования, рассчитано как среднее арифметическое результатов всех тестов с учетом не сданных тестов (не преодолел порог "сдал / не сдал"). Таким тестам при расчете среднего арифметического присвоено значение "0", поэтому значение среднего балла может составлять менее 100 баллов.

Результаты НМТ по областям / Инфографика Освіта.UA

В рейтинг не учитывался тест, если выпускник школы не явился для сдачи теста. Как и выпускники школ прошлых лет, которые сдавали тесты в 2024 году, в рейтинге не учтены.

Авторы рейтинга обращают внимание, что не стоит сравнивать прошлогодний и нынешний рейтинги, ввиду условий проведения НМТ.

Рейтинг 2023 года смотрите по ссылке.