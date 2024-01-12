Какой предмет по выбору на НМТ-2024 будет самым популярным: в МОН спрогнозировали

В этом году выпускники будут сдавать на НМТ уже 4 предмета, а не 3, как было в прошлом году. При этом уже 3 из них будут обязательными.

И только один из предложенного списка выпускники будут выбирать. Заместитель главы Минобразования Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий спрогнозировал, какой выборочный предмет будет самым популярным.

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Какой предмет по выбору на НМТ-2024 будет самым популярным

Винницкий отметил: прогнозируем, что многие поступающие будут выбирать четвертым предметом английский язык.

Он также уточнил, что процесс сдачи НМТ в 2024 году продлится до середины июня.

Надеюсь, что к началу весны у нас уже достаточно хорошо будет развита инфраструктура укрытий, чтобы НМТ проводилось все-таки там,

– сообщил чиновник.

И напомнил, что Рада уже приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он предусматривает проведение НМТ по четырем предметам.

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Какие предметы на НМТ будут обязательными, а какие – по выбору

В 2024 году обязательными предметами на НМТ-2024 будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Один предмет поступающий будет выбирать из перечня следующих: