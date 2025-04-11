Будут ли на НМТ-2025 вопросы о полномасштабной войне

Через месяц стартует НМТ в 2025 году. Среди заданий мультипредметного теста не будет вопросов о событиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на запрос "УП". Об этом информирует 24 Канал.

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Будут ли вопросы о большой войне на НМТ-2025

В ведомстве отметили, что программа НМТ не содержит событий широкомасштабного вторжения. Составляют задания для сертификационных работ НМТ в форме тестов по истории Украины в соответствии с программой ВНО результатов обучения по истории Украины, полученных на основе полного общего среднего образования, утвержденной приказом МОН.

Заметим, в некоторых вариантах прошлогоднего НМТ был вопрос, который касался периода полномасштабного вторжения. В нем надо было определить год выпуска марки с псом Патроном.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Размышления о том, добавят ли в нынешний НМТ вопрос о большой войне, возникло у украинцев на фоне дискуссии о нового учебника истории Украины для 11 класса. В нем появился раздел о событиях полномасштабного вторжения.