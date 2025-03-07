Какой важный документ для НМТ-2025 должны предоставить те, кто учится за рубежом

Многие школьники, которые в этом году будут сдавать НМТ-2025, учились за рубежом и в Украине дистанционно. Что нужно знать таким выпускникам, чтобы сдавать мультитест?

В этом году часть участников НМТ-2025 будут сдавать его за рубежом. Что нужно знать выпускнику, который учился за рубежом, пишет 24 Канал, ссылаясь на видеоконференцию УЦОКО.

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Если вы выпускник зарубежной школы

Для участия в НМТ-2025 выпускнику зарубежной школы нужно для регистрации, подать не только необходимый пакет документов, а справку, которая подтверждает, что он учится в школе.

Это могут быть документы украинской школы, если вы параллельно учились дистанционно, или справка из школы той страны, где вы проживаете.

Справка должна подтвердить, что вы получаете аналог полного общего среднего образования в этот год. Но она должна быть переведена на украинский язык. Перевод должен осуществляться профессионально, учреждением, которое имеет на это право и может заверить его нотариально.

Формат справки утвержден и с ним можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

Именно этот документ вы загрузите во время регистрации на НМТ. Важно не забыть указать, что вы учитесь в зарубежном учебном заведении.

Участники НМТ, которые находятся заграницей / скриншот УЦОКО

В 2025 году сдавать НМТ можно в 27 странах мира и в 9 – для дополнительной сессии мультипредметного теста. Участники могут выбрать страну в которой проживают, или если ее нет в перечне, ближайшую.

В каких странах можно сдавать НМТ-2025 / скриншот УЦОКО

УЦОКО создает условия для того, чтобы украинцы из разных уголков мира могли получать образование и сдать тест.