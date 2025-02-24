Надо успеть: когда будут приостанавливать допуск участников мультитеста к ТЭЦ

Участникам нынешнего национального мультипредметного теста стоит помнить, что опаздывать на тестирование они не могут. В противном случае их не допустят в экзаменационные центры.

А это будет означать, что НМТ в 2025 году такие участники сдать не смогут. Соответствующую норму содержит обновленный Порядок проведения национального мультитеста. Он вступит в силу в ближайшее время, отмечает 24 Канал.

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Когда будут прекращать доступ к экзаменационным центрам

Что важно, допуск к ТЭЦ будут прекращать за 5 минут до начала экзамена.

Время начала национального мультитеста укажут в персональных кабинетах абитуриентов и приглашениях для участия в НМТ. Их размещают в е-кабинете за 10 дней до начала основной и за 3 дня до начала дополнительной сессии.

Заметим, что время начала тестирования является одинаковым для всех экзаменационных центров. Исключение – те центры, которые расположены на территориях, на которых порядок исчисления времени отличается от киевского времени более чем на 3 часа.

При этом участникам стоит помнить, что допуск к экзаменационным аудиториям будут прекращать сразу после начала первого и второго этапа тестирования.

Время начала второго этапа тестирования после 20-минутного перерыва участникам сообщит старший инструктор сразу после завершения первого этапа тестирования в аудитории.

Заметим, что ранее допуск в экзаменационные центры прекращали за 10 минут до начала тестирования.

Участники, которые опоздали в экзаменационный центр, теряют возможность сдать мультитест в 2025 году. Соответственно в этом году поступить в украинские высшие учебные заведения они не смогут.

Напомним, что в Украинском центре оценивания качества образования отмечали, что из соображений безопасности не будут публиковать информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на своих официальных страницах в соцсетях.

Настоятельно рекомендуем участникам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность и их, и организаторов НМТ,

– отмечают в УЦОКО.

Ознакомиться с основными датами нынешнего национального мультитеста вы можете по ссылке.