Не удалось сдать НМТ во время основной сессии: что делать

Зарегистрированные участники НМТ, которые по уважительным причинам не приняли участия в основной сессии, все же смогут пройти тестирование. Второй шанс они получат во время дополнительной сессии.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. О каких участниках говорится и как не потерять шанс, рассказываем далее.

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Участники, которые не приняли участие в основной сессии по уважительным причинам

Участники, которые не приняли участия в основных сессиях по уважительным причинам, в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования, в котором должны были участвовать, могут подать в региональный центр оценивания качества образования, который осуществлял их регистрацию для участия в основных сессиях НМТ, заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. А также – один из документов, где отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях.

Если в силу определенных обстоятельств участнику / участнице необходимо изменить место прохождения тестирования – он / она может указать в заявлении населенный пункт в Украине, где будет находиться во время проведения дополнительных сессий, или страну и населенный пункт за границей, где желает пройти НМТ во время дополнительных сессий, отличный от того, который указал / указала при регистрации для участия в основных сессиях.

К слову, УЦОКО также предоставил образцы заявлений для участия в дополнительной сессии в Украине и за кодоном.

Заявление и соответствующие документы такой участник / такая участница также должен подать в региональный центр оценивания качества образования, который регистрировал его / ее для участия в основных сессиях НМТ, в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии НМТ одним из следующих способов:

с помощью почтовой связи (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое на доставку документов в региональный центр);

по электронной почте (датой отправки входящего письма считается дата, зафиксирована в электронном ящике регионального центра);

лично или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.

Участники, которые принимали участие, но не смогли пройти или завершить тестирование

Также подать документы для участия в дополнительных сессиях могут те участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение сертификационной работы по причинам, на которые не могли повлиять. Среди таких причин:

резкое ухудшение их состояния здоровья;

возникновение в ТЭЦ обстоятельств, которые могли представлять угрозу для жизни и здоровья участников НМТ;

досрочное прекращение процедуры НМТ в определенной(-ых) аудитории(-ях) или в ТЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения сертификационной работы.

Такие участники / участницы подают заявление о предоставлении возможности пройти УМТ во время дополнительных сессий в соответствующий региональный центр в день проведения НМТ до момента выхода из ТЭЦ (через ответственного за ТЭЦ) или самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ.