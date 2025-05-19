Не удалось сдать НМТ во время основной сессии: что делать
- Участники НМТ-2025, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам, могут подать заявление для участия в дополнительной сессии в течение трех дней после тестирования.
- Участники, которые принимали участие в основной сессии, но не смогли завершить тестирование, также могут подать документы для дополнительной сессии из-за определенных обстоятельств.
Зарегистрированные участники НМТ, которые по уважительным причинам не приняли участия в основной сессии, все же смогут пройти тестирование. Второй шанс они получат во время дополнительной сессии.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. О каких участниках говорится и как не потерять шанс, рассказываем далее.
Смотрите также НМТ-2025: какие правила должен помнить и выполнять участник во время тестирования
Участники, которые не приняли участие в основной сессии по уважительным причинам
Участники, которые не приняли участия в основных сессиях по уважительным причинам, в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования, в котором должны были участвовать, могут подать в региональный центр оценивания качества образования, который осуществлял их регистрацию для участия в основных сессиях НМТ, заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. А также – один из документов, где отражены факты и обстоятельства, которые могут быть основанием для допуска к участию в дополнительных сессиях.
Если в силу определенных обстоятельств участнику / участнице необходимо изменить место прохождения тестирования – он / она может указать в заявлении населенный пункт в Украине, где будет находиться во время проведения дополнительных сессий, или страну и населенный пункт за границей, где желает пройти НМТ во время дополнительных сессий, отличный от того, который указал / указала при регистрации для участия в основных сессиях.
Заявление и соответствующие документы такой участник / такая участница также должен подать в региональный центр оценивания качества образования, который регистрировал его / ее для участия в основных сессиях НМТ, в течение трех рабочих дней со дня проведения сессии НМТ одним из следующих способов:
- с помощью почтовой связи (учитывая день проведения НМТ и время, необходимое на доставку документов в региональный центр);
- по электронной почте (датой отправки входящего письма считается дата, зафиксирована в электронном ящике регионального центра);
- лично или через уполномоченное им лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством.
Участники, которые принимали участие, но не смогли пройти или завершить тестирование
Также подать документы для участия в дополнительных сессиях могут те участники, которые принимали участие в основных сессиях НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение сертификационной работы по причинам, на которые не могли повлиять. Среди таких причин:
- резкое ухудшение их состояния здоровья;
- возникновение в ТЭЦ обстоятельств, которые могли представлять угрозу для жизни и здоровья участников НМТ;
- досрочное прекращение процедуры НМТ в определенной(-ых) аудитории(-ях) или в ТЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий для выполнения сертификационной работы.
Такие участники / участницы подают заявление о предоставлении возможности пройти УМТ во время дополнительных сессий в соответствующий региональный центр в день проведения НМТ до момента выхода из ТЭЦ (через ответственного за ТЭЦ) или самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня проведения НМТ.