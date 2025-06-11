Может ли выпускник сдать НМТ в другой день, если не спал из-за обстрела

Многие украинские выпускники сдают НМТ в довольно стрессовых условиях. Они признаются, что очень трудно решать задачи в течение четырех часов, хотя и с перерывом, или если тестирование еще и прерывают воздушные тревоги.

А если накануне выпускники вообще не спали и пережили сильный стресс из-за атаки России – то и подавно, отмечает 24 Канал. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала LB, почему не переносят экзамен для выпускников, которые пережили бессонную ночь из-за обстрела.

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Почему не переносят НМТ

Вакуленко говорит, что НМТ одновременно сдают более 20 тысяч абитуриентов. Для этого работает почти тысяча экзаменационных центров, и де-факто тестирование происходит в течение всех рабочих дней недели.

К сожалению, обстрелы у нас чрезвычайно частые, и переносить экзамен просто невозможно, потому что нет необходимого количества дней для этого. И я убеждена, что большинство поступающих не хотели бы этого, ведь ситуация с безопасностью непредсказуема, а полученный результат – это хоть какая-то стабильность,

– отмечает она.

При этом отмечает: если после страшной ночи участник НМТ чувствует себя нехорошо, не может сосредоточиться, чувствует сильную тревожность, то необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение, зафиксировать это и в течение трех дней со дня проведения основной сессии подать документы для участия в дополнительной сессии тестирования.

Если ребенок плохо себя чувствует, лучше пройти оценивание позже, чем получить низкий результат и жалеть об утраченной возможности поступления в желанный вуз,

– акцентировала она.

И призвала всех участников НМТ, которые во время тестирования почувствовали чрезмерный стресс, проблемы со здоровьем, не терпеть.

Стоит поднять руку, попросить работников центра тестирования оказать помощь. Если будет необходимость, ребенку могут вызвать скорую. Все это, бесспорно, является основанием для допуска к дополнительной сессии,

– резюмировала она.

Но если поступающий уже получил результат, а потом начал просить о помощи, то УЦОКО уже ничего не сделает.

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