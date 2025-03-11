Шанс получат не все: можно ли будет пересдать НМТ в 2025 году

Через два месяца стартует национальный мультипредметный тест в 2025 году. Многих участников интересует, можно ли будет пересдать тестирование.

Детали рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

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Можно ли будет пересдать мультитест

Вакуленко рассказала: если результат участника аннулировали из-за нарушения им процедур тестирования, то он не сможет принять участие в дополнительной сессии. Если участник получил неудовлетворительный результат, тоже не сможет пересдать тестирование.

Однако если абитуриент не смог получить финальный балл по уважительным причинам, он сможет прийти на дополнительную сессию. Уважительными, к примеру, есть такие причины: долговременная воздушная тревога, плохое самочувствие во временном экзаменационном центре, технические проблемы, которые не смогли решить, другие форс-мажорные обстоятельства,

– уточнила руководительница Центра.

И добавила: если это случилось прямо в пункте, то нужно написать заявление на месте.

Вакуленко при этом подчеркнула: если участник не смог прийти в экзаменационный центр, в течение трех дней он должен подать заявление в региональный центр оценивания качества образования. К нему надо приложить документы, подтверждающие причину пропуска НМТ. Специалисты обработают эти документы. Участие в дополнительной сессии для участника возможно в случае их одобрительного решения.

Обычное опоздание – не уважительная причина. Но если участник опоздал из-за того, что выезжал с временно оккупированной территории, – уважительная. Для тех, кто находится за границей, важно заранее ознакомиться с тем, как в стране работает транспорт и куда надо ехать,

– отметила директор УЦОКО.