Образовательный комитет Верховной Рады обсуждает вопрос изменения модели проведения национального мультипредметного теста. Речь идет о переходе с однодневной на двухдневную.

Об этом сообщил в телеграме глава Образовательного комитета Сергей Бабак, отмечает 24 Канал. Обсуждают модель НМТ 2026 года.

Что хотят изменить нардепы?

Бабак отметил: нарабатываем решение о том, сколько дней должна длиться проверка знаний выпускников на НМТ в следующем году.

Он отметил, что при этом следует учесть прежде всего условия безопасности во время тестирования, уровень психологической нагрузки и стресса участников, организацию работы пунктов тестирования, в частности за рубежом, а также качество оценивания.

Нардеп также обнародовал опрос по этому вопросу.



Результаты опроса / скриншот

Впоследствии нардеп сообщил, что во время заседания Комитета мнения нардепов разделились.

Большинство присутствующих поддерживало проведение тестирования в один день. Опрос, который объявил в телеграме, говорит об обратном,

– рассказал Бабак.

И растолковал, что двухдневная модель уменьшит стресс и нагрузку, однако содержит риски: различные условия логистики для участников в разных регионах и за рубежом, потребность повторных поездок в центры тестирования, дополнительные расходы.

Поэтому на заседании Комитета приняли решение рекомендовать Министерству образования и Украинскому центру оценивания качества образования разработать матрицу рисков проведения НМТ в 2026 году по двухдневной модели,

– говорит Бабак.

На следующем заседании нардепы рассмотрят данные и будут принимать решение.

Важный момент: образовательная система технически готова к двухдневному тестированию, но существует риск, что это может привести к неравным условиям, что будет противоречить украинскому законодательству,

– резюмировал нардеп.

Что известно об НМТ-2025?