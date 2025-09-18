Освітній комітет Верховної Ради обговорює питання зміни моделі проведення національного мультипредметного тесту. Мовиться про перехід з одноденної на дводенну.

Про це повідомив у телеграмі очільник Освітнього комітету Сергій Бабак, зазначає 24 Канал. Обговорюють модель НМТ 2026 року.

Що хочуть змінити нардепи?

Бабак зазначив: напрацьовуємо рішення щодо того, скільки днів має тривати перевірка знань випускників на НМТ наступного року.

Він наголосив, що при цьому варто врахувати передусім умови безпеки під час тестування, рівень психологічного навантаження і стресу учасників, організацію роботи пунктів тестування, зокрема за кордоном, а також якість оцінювання.

Нардеп також оприлюднив опитування щодо цього питання.



Результати опитування / скриншот

Згодом нардеп повідомив, що під час засідання Комітету думки нардепів розділилися.

Більшість присутніх підтримувала проведення тестування в один день. Опитування, яке оголосив у телеграмі, говорить про протилежне,

– розповів Бабак.

І розтлумачив, що дводенна модель зменшить стрес і навантаження, однак містить ризики: різні умови логістики для учасників у різних регіонах та за кордоном, потреба повторних поїздок до центрів тестування, додаткові витрати.

Тому на засіданні Комітету ухвалили рішення рекомендувати Міністерству освіти та Українському центру оцінювання якості освіти розробити матрицю ризиків проведення НМТ у 2026 році за дводенною моделлю,

– каже Бабак.

На наступному засіданні нардепи розглянуть дані та ухвалюватимуть рішення.

Важливий момент: освітня система технічно готова до дводенного тестування, але існує ризик, що це може призвести до нерівних умов, що суперечитиме українському законодавству,

– резюмував нардеп.

Що відомо про НМТ-2025?