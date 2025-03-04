Справочные материалы по НМТ: как с ними работать выпускнику

В НМТ-2025 по предметам математика, физика и химия доступны справочные материалы. Что о них нужно знать выпускнику.

Для выпускников, которые будут сдавать НМТ в 2025 году, организаторы подготовили справочные материалы по некоторым предметам. Как ими пользоваться рассказывает 24 Канал, ссылаясь на УЦОКО.

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По каким предметам предлагают справочные материалы

Для выпускников этого года при сдаче НМТ будут доступны справочные материалы по таким предметам как математика, физика и химия.

Справочные материалы – это формулы по физики и математики. По химии предлагают:

периодическую систему химических элементов;

Таблица "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при 20 – 25 °C";

таблица "Ряд активности металлов".

Задания по математике / скриншот видеоконференции УЦОКО

Справочные материалы размещены в программе и будут открываться в отдельной вкладке. Они не будут предоставлены в печатном виде! Это лишь вспомогательные материалы, чтобы поддержать выпускника. Если вы хорошо оперируете формулами, то справочными материалами пользоваться не обязательно.

Организаторы советуют со справочными материалами познакомиться заранее, чтобы спланировать тактику работы с ними.

По опыту предыдущих лет известно, нецелесообразно перепрыгивать каждый раз на дополнительные материалы, если у вас возникают сомнения. Лучше решать задачи на черновике, подглядывая в справочные материалы. Только потом вносить ответ в тест.

Чтобы потренироваться, стоит воспользоваться тестами предыдущих лет на различных ресурсах и тренажерах.

Ресурсы для подготовки / скриншот видеоконференции УЦОКО

Не теряйте время и практикуйтесь!