МОН определило даты проведения НМТ в 2026 году

Министерство образования и науки Украины уже определило даты проведения национального мультипредметного теста в 2026 году. Мультитест будет проходить в рамках двух сессий - основной и дополнительной.

Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.

Когда будет НМТ в 2026 году?

Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.

Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.

Во время экзамена участник будет выполнять тесты по 4 предметам. Три будут обязательными для всех поступающих (украинский язык, математика и история Украины), а четвертый можно будет выбрать самостоятельно из перечня следующих предметов: украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык.

Формат УМТ остается неизменным: сначала в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем будет 20-минутный перерыв. После участники НМТ будут иметь 120 минут на выполнение задания по истории Украины и предмета по выбору.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?