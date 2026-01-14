МОН определило даты проведения НМТ в 2026 году
- Основная сессия УМТ 2026 года состоится с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительная сессия – с 17 по 24 июля.
Министерство образования и науки Украины уже определило даты проведения национального мультипредметного теста в 2026 году. Мультитест будет проходить в рамках двух сессий - основной и дополнительной.
Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Сколько предметов будет на УМТ в 2026 году
Когда будет НМТ в 2026 году?
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Во время экзамена участник будет выполнять тесты по 4 предметам. Три будут обязательными для всех поступающих (украинский язык, математика и история Украины), а четвертый можно будет выбрать самостоятельно из перечня следующих предметов: украинская литература, география, биология, химия, физика или иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык.
Интересно! Не так давно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Документ содержит важные предложения для поступающих.
Формат УМТ остается неизменным: сначала в течение 120 минут участники НМТ будут выполнять тесты по украинскому языку и математике. Затем будет 20-минутный перерыв. После участники НМТ будут иметь 120 минут на выполнение задания по истории Украины и предмета по выбору.
Смотрите также УЦОКО обратился к участникам УМТ с предостережением
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов.
Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.