МОН визначило дати проведення НМТ у 2026 році
- Основна сесія НМТ 2026 року відбудеться з 20 травня до 25 червня.
- Додаткова сесія – з 17 до 24 липня.
Міністерство освіти і науки України вже визначило дати проведення національного мультипредметного тесту в 2026 році. Мультитест відбуватиметься у межах двох сесій – основної та додаткової.
Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році
Коли буде НМТ у 2026 році?
Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
Під час іспиту учасник виконуватиме тести з 4 предметів. Три будуть обов'язковими для всіх вступників (українська мова, математика та історія України), а четвертий можна буде обрати самостійно з переліку таких предметів: українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова.
Цікаво! Не так давно МОН України оприлюднило Порядок прийому на навчання до вишів у 2026 році. Документ містить важливі пропозиції для вступників.
Формат НМТ залишається незмінним: спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде 20-хвилинна перерва. Опісля учасники НМТ матимуть 120 хвилин на виконання завдання з історії України та предмета за вибором.
Дивіться також УЦОЯО звернувся до учасників НМТ із застереженням
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Національний мультипредметний тест у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Будуть також додаткові сесії тестування.
Мультитест складатиметься з чотирьох предметів.
Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література. У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
Наступного року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.