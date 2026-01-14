МОН визначило дати проведення НМТ у 2026 році

Міністерство освіти і науки України вже визначило дати проведення національного мультипредметного тесту в 2026 році. Мультитест відбуватиметься у межах двох сесій – основної та додаткової.

Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції.

Коли буде НМТ у 2026 році?

Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.

Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.

Під час іспиту учасник виконуватиме тести з 4 предметів. Три будуть обов'язковими для всіх вступників (українська мова, математика та історія України), а четвертий можна буде обрати самостійно з переліку таких предметів: українська література, географія, біологія, хімія, фізика або іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова.

Формат НМТ залишається незмінним: спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ виконуватимуть тести з української мови та математики. Потім буде 20-хвилинна перерва. Опісля учасники НМТ матимуть 120 хвилин на виконання завдання з історії України та предмета за вибором.

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?