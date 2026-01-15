Для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы НМТ, – глава УЦОКО

Нынешний НМТ будет в основном подобен прошлогоднему. Из изменений, в частности, дополнительные баллы к конкурсному за успешное прохождение "нулевого курса".

Но нововведение касается тех специальностей, которые классически имеют недоборы, которым государство оказывает особую поддержку. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление руководительницы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в интервью LB.

Что изменится на НМТ в 2026 году?

Говорится, по словам Вакуленко, преимущественно о естественных и инженерно-технических направлениях. Однако эти баллы не позволят абитуриентам, которые не сдали тестирование успешно, участвовать в конкурсном отборе.

Поскольку нулевой курс будет иметь официальный статус, перечень обязательных предметов, определенную продолжительность обучения, требования к структуре и содержанию, то этим он будет отличаться от обычных подготовительных курсов, которые на самом деле никуда не исчезали,

– уточнила она.

И добавила, что на "нулевом курсе" должны готовить к НМТ.

Интересно! Не так давно МОН Украины анонсировало зимнюю вступительную кампанию. А недавно опубликовало перечень вузов, в которых можно регистрироваться на "нулевой курс". Его введение подтвердили 63 ЗВО, сообщил в эфире телемарафона заместитель главы ведомства Николай Трофименко.

Еще одно важное изменение: для творческих специальностей предлагают снизить коэффициент на все предметы НМТ. В прошлом году он был 0,1, а в новом порядке предлагают уже 0,075. То есть для расчета конкурсного балла обязательные математика, украинский язык, история Украины и предмет на выбор будут иметь меньший вес,

– сообщила руководительница Центра.

То есть, по ее словам, для тех людей, которые поступают на творческие специальности и преодолевают пороговые баллы с НМТ, решающим станет именно творческий конкурс. А прохождение тестирования будет означать, что человек выполнил базовое условие.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?