Жесткие правила УМТ-2026: когда закрывают вход и что будет с опоздавшими абитуриентами

Поступающих предупредили о жестких временных ограничениях во время национального мультипредметного теста. Опоздание даже на несколько минут может стоить возможности сдать экзамен в этом году.

В Украине определили четкие правила допуска участников к национальному мультипредметному тесту (НМТ), что регламентировано в Порядке проведения НМТ. В частности, вход в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала тестирования.

Когда прекращают допуск в центры?

Время начала экзамена будет указано в персональных кабинетах участников. Именно на него нужно ориентироваться, планируя прибытие в экзаменационный центр.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В соответствии с Порядком проведения УМТ, после начала тестирования допуск в аудитории полностью прекращается. Это правило действует как для первого, так и для второго этапов экзамена.

Что известно об этапах тестирования?

НМТ будет проходить в два этапа с перерывом продолжительностью 20 минут между ними. Время начала второго этапа участникам будет сообщать старший инструктор сразу после завершения первой части теста.

Важно, что старт тестирования является одинаковым для всех экзаменационных центров. Исключение сделают только для тех стран, где разница с киевским временем превышает 3 часа.

Когда будут поступать приглашения и какие последствия опоздания?

Приглашение на тестирование участники получат за 10 дней до начала основной сессии и за 3 дня до дополнительной. В них будет указана вся необходимая информация о дате, время и место проведения экзамена.

В то же время поступающих предупреждают: опоздание будет означать потерю возможности сдать НМТ в текущем году. Соответственно, такие абитуриенты не смогут поступить в украинские высшие учебные заведения по результатам этого тестирования.

Могут аннулировать: как в 2026 году будут определять результаты УМТ?

После завершения выполнения заданий мультитеста по 4 предметам и нажатия кнопки "Завершить работу" участник увидит количество тестовых баллов за каждый предметный блок экзамена.

Результаты УМТ в Украине в 2026 году определяют в несколько этапов.

В частности через начисление тестовых баллов и перевод их в рейтинговые баллы по шкале 100 – 200.

Также результаты УМТ в виде рейтинговых оценок по шкале 100 – 200 баллов Украинский центр передает в соответствующий реестр в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.