8 февраля, 20:32
Какие темы по биологии надо обязательно повторить при подготовке к НМТ

  • Содержание заданий УМТ по биологии будет охватывать 5 разделов: химический состав клеток, наследственность, биоразнообразие, организм человека и экология.
  • Тест будет содержать 30 заданий различных форм, за которые можно получить от 0 до 46 тестовых баллов.

В этом году участники НМТ будут сдавать четыре предмета. Только один можно будет выбрать.

Среди выборочных будет биология. Украинский центр оценивания качества образования рассказывает, какие темы и задания будут на тестирование по этому предмету.

Какие темы будут на НМТ по биологии?

Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по биологии. Будет охватывать 5 разделов, в частности:

  • Введение. Химический состав, структура и функционирование клеток. Реализация наследственной информации;

  • Закономерности наследственности и изменчивости;

  • Биоразнообразие;

  • Организм человека как биологическая система;

  • Основы экологии и эволюционного учения.

Тест по биологии будет содержать 30 заданий различных форм:

  • с выбором одного правильного ответа (24 задания);

  • на установление соответствия ("логические пары") (4 задания);

  • с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (2 задания).

Задания будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. Так, по 1 тестовому баллу можно получить за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, от 0 до 3 тестовых баллов – за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных.

За выполнение заданий по биологии можно будет получить от 0 до 46 тестовых баллов,
– отметили в УЦОКО. Задания НМТ по биологии / УЦОКО

Свой результат (количество набранных тестовых баллов за правильно выполненные задания) участники тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Что известно об НМТ-2026?

  • Тестирование в этом году будет проходить в течение одного дня.

  • Проверять знания участников будут в рамках основной и дополнительной сессии.

  • НМТ будет состоять из четырех предметов. Абитуриенты будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

  • Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.

  • Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.

  • Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.

  • Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.

  • Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.

  • В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам мультитеста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.