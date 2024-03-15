Где найти тренировочные тесты по всем предметам НМТ

Национальный мультитест в 2024 году начнется уже в мае. Поэтому будущие его участники активно готовятся к проверке знаний.

Так, они могут оценить свою готовность к тестированию благодаря тренировочным тестам НМТ. Как именно, читайте дальше.

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Где найти тренировочные тесты к НМТ

На платформе ВШО вы можете найти тесты по различным предметам, которые будут на НМТ-2024.

Для этого необходимо:

создать учетную запись на платформе (если еще не зарегистрированы);

перейти во вкладку "Курсы" и выбрать учебный курс для 10 или 11 класса;

открыть вкладку "НМТ-2023: второй вариант";

нажать на "Просмотреть курс", а затем – на "Зарегистрируйтесь" – таким образом вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий.

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В МОН при этом отмечали, что все предметные тесты соответствуют действующим программам ВНО, а структура каждого – его общей характеристике.

Вы сможете ознакомиться с оценкой и структурой теста по каждому учебному предмету, то есть с формой и количеством тестовых заданий,

– отметили в ведомстве.

И добавили, что в случае необходимости эти материалы могут быть рационально использованы в образовательном процессе, в частности для подготовки учеников / учениц к тестированию.