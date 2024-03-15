Где найти тренировочные тесты по всем предметам НМТ
Источник:Освитория
Национальный мультитест в 2024 году начнется уже в мае. Поэтому будущие его участники активно готовятся к проверке знаний.
Так, они могут оценить свою готовность к тестированию благодаря тренировочным тестам НМТ. Как именно, читайте дальше.
Смотрите также Справка с места учебы для регистрации на НМТ: что должны знать выпускники
Где найти тренировочные тесты к НМТ
На платформе ВШО вы можете найти тесты по различным предметам, которые будут на НМТ-2024.
Для этого необходимо:
- создать учетную запись на платформе (если еще не зарегистрированы);
- перейти во вкладку "Курсы" и выбрать учебный курс для 10 или 11 класса;
- открыть вкладку "НМТ-2023: второй вариант";
- нажать на "Просмотреть курс", а затем – на "Зарегистрируйтесь" – таким образом вы получите полный доступ к курсу для просмотра и выполнения тестовых заданий.
В МОН при этом отмечали, что все предметные тесты соответствуют действующим программам ВНО, а структура каждого – его общей характеристике.
Вы сможете ознакомиться с оценкой и структурой теста по каждому учебному предмету, то есть с формой и количеством тестовых заданий,
– отметили в ведомстве.
И добавили, что в случае необходимости эти материалы могут быть рационально использованы в образовательном процессе, в частности для подготовки учеников / учениц к тестированию.
- Ранее мы рассказывали о том, что какая справка с места учебы нужна для регистрации на НМТ-2024. Детали читайте по ссылке.