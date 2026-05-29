Подготовки учеников к экзамену нет: Лубинец жестко высказался об НМТ

Омбудсман Дмитрий Лубинец несколько дней назад встретился с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Чиновники в конце учебного года говорили о будущем образования.

Детали рассказал сам Дмитрий Лубинец. Он отметил: когда система образования отстает от реальности, государство начинает терять детей.

Смотрите также Один стих – и все даты в голове: репетитор придумал лайфхак для подготовки к НМТ по истории

Какие проблемы с НМТ есть в Украине?

По словам омбудсмена, он встретился с Лисовым относительно тех проблем, с которыми чаще всего обращаются люди. И среди этих проблем – национальный мультипредметный тест.

Надлежащей подготовки учащихся к НМТ фактически нет. Школа не формирует компетентностей, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Сам знаю это как отец выпускницы. Но что делать, если ребенок не может обратиться к репетитору? Министр признал, что система образования не соответствует уровню знаний, который требуется от выпускников школ. Это системный парадокс, который нужно немедленно исправить!

– жестко высказался Лубинец.

Также он отметил проблемы в организации НМТ. Ведь на пятый год войны до сих пор не обеспечено проведение тестирования в укрытиях в стабильном режиме, без остановок из-за воздушных тревог.

"В Харькове это уже работает. В то же время в Киеве и других городах с имеющейся инфраструктурой укрытий – нет", – написал омбудсмен.

Для поступающих с временно оккупированных территорий государство фактически не обеспечило информационной кампании.

Формальная вкладка на сайте – это не ответ. Как дети должны узнать о своих правах и возможностях, если государство не донесло это понятно и доступно? Результат – катастрофический: количество поступающих с ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство – время. При этом МОН до сих пор не имеет отдельного учета этой категории поступающих. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую",

– возмутился Лубинец.

Чиновник обратил внимание и на запланированную реформу старшей школы, назвав ее критической проблемой. По его мнению, система не готова к ее внедрению.

"Я получаю значительное количество обращений по отрицанию ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных общинах. Запускать реформу, которая фактически приведет к закрытию школ, без подготовленной системы в условиях войны – это просто издевательство над украинскими детьми и образования!" – акцентировал Лубинец.

В то же время глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила: главная проблема НМТ – продолжительность оценивания.