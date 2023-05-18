Какие задания будут на НМТ-2023 по украинскому языку

18 мая 2023, 16:32
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В 2023 году выпускники на НМТ-2023 будут сдавать три предмета. Среди двух обязательных – украинский язык.

Блок НМТ по украинскому языку будет содержать 30 задач. Письменные развернутые или краткие ответы в блоке не предусмотрены.

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Какие задания будут на НМТ-2023 по украинскому языку

Блок НМТ по украинскому языку будет содержать следующие задания:

  • 10 задач с выбором одного правильного ответа из 4 вариантов;
  • 15 задач с выбором одного правильного ответа из 5 вариантов;
  • 5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").

При выполнении этих заданий выпускник может получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин