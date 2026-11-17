Если участникам национального мультитеста разрешат сдавать тестирование дважды, то они не смогут выбрать лучший результат. Балл за первое тестирование будет аннулирован, а в зачет пойдет только результат второй попытки.

Об этом директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью ZN.UA.

Можно ли будет выбрать лучший результат НМТ?

Вакуленко говорит, что абитуриенты и сейчас, если они недовольны результатом НМТ или не смогли поступить на желаемую образовательную программу, могут повторно сдать тест в следующем году.

В целом принятие решения о возможности повторной сдачи НМТ, да еще и в сочетании с двухдневной моделью тестирования, может существенно затянуть приемную кампанию,

– отметила руководительница Центра.

Некоторые эксперты, по ее словам, предлагают начать тестирование раньше, например, в апреле, или продолжить его в сентябре. Но к апрелю ученики еще не завершат изучение учебной программы. Это особенно важно с учетом существующих образовательных потерь.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами.

Также директор УЦОЯО обратила внимание на то, что для тестирования используются помещения учебных заведений, у которых есть свой учебный график.

Вакуленко при этом добавила, что УЦОЯО как государственное учреждение проводит тестирование за счет бюджетных средств. В то же время учебные заведения, которые все лето обеспечивают проведение тестирований в таких сложных условиях, не получают компенсации. Центр оплачивает только работу привлеченных к НМТ специалистов этих учреждений.

Что было раньше?