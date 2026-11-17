Выбрать не получится: что изменится в случае введения двух попыток сдачи НМТ
Если участникам национального мультитеста разрешат сдавать тестирование дважды, то они не смогут выбрать лучший результат. Балл за первое тестирование будет аннулирован, а в зачет пойдет только результат второй попытки.
Об этом директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью ZN.UA.
Можно ли будет выбрать лучший результат НМТ?
Вакуленко говорит, что абитуриенты и сейчас, если они недовольны результатом НМТ или не смогли поступить на желаемую образовательную программу, могут повторно сдать тест в следующем году.
В целом принятие решения о возможности повторной сдачи НМТ, да еще и в сочетании с двухдневной моделью тестирования, может существенно затянуть приемную кампанию,
– отметила руководительница Центра.
Некоторые эксперты, по ее словам, предлагают начать тестирование раньше, например, в апреле, или продолжить его в сентябре. Но к апрелю ученики еще не завершат изучение учебной программы. Это особенно важно с учетом существующих образовательных потерь.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами.
Также директор УЦОЯО обратила внимание на то, что для тестирования используются помещения учебных заведений, у которых есть свой учебный график.
Вакуленко при этом добавила, что УЦОЯО как государственное учреждение проводит тестирование за счет бюджетных средств. В то же время учебные заведения, которые все лето обеспечивают проведение тестирований в таких сложных условиях, не получают компенсации. Центр оплачивает только работу привлеченных к НМТ специалистов этих учреждений.
Что было раньше?
- Ранее в Украине рассматривали различные форматы проведения НМТ в следующем году. В частности, обсуждали и двухдневную модель.
- Руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко отмечала, что в случае двухдневной модели тестирования прогнозируется уменьшение количества участников НМТ за рубежом.
- По ее словам, количество участников НМТ за рубежом зависит от модели тестирования. Если перейдут на двухдневную модель оценивания или появится возможность пересдавать тест, то очевидно, что необходимой широкой сети для проведения тестирования Центр за пределами нашей страны не получит.