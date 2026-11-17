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Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв’ю ZN.UA.

Чи можна буде обрати кращий результат НМТ?

Вакуленко каже, що вступники і зараз, якщо незадоволені результатом НМТ або не змогли вступити на бажану освітню програму, можуть повторно скласти тест наступного року.

Загалом ухвалення рішення про можливість другої спроби скласти НМТ та ще й разом із дводенною моделлю тестування може суттєво розтягнути в часі вступну кампанію– зазначила очільниця Центру.

Деякі експерти, за її словами, пропонують розпочати тестування раніше, наприклад, у квітні, або продовжити його у вересні. Та до квітня учні ще не завершать вивчення навчальної програми. Це особливо важливо з огляду на чинні освітні втрати.

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Також директорка УЦОЯО звернула увагу на те, що для тестування використовують приміщення закладів освіти, які мають свій навчальний графік.

Вакуленко при цьому додала, що УЦОЯО як державна установа проводить тестування бюджетним коштом. Натомість заклади освіти, які все літо забезпечують проведення тестувань у таких складних умовах, не отримують компенсації. Центр оплачує лише роботу залучених до НМТ фахівців цих закладів.

Що було раніше?