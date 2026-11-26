Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что его ведомство разработало четыре модели национального мультитеста на 2027 год. Какую из них применят, станет известно после принятия Верховной Радой соответствующего закона о вступительной кампании на следующий год.

Об этом Бутенко заявил журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".

Какую модель НМТ применят в 2027 году?

Глава МОН сообщил, что уже разработаны четыре модели НМТ, которые могут быть внедрены в следующем году.

Но мультитест у нас находится в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения народных депутатов. В зависимости от основного решения депутатов мы примем тот или иной алгоритм, который у нас разработан,

– уточнил министр.

Подробностей пока он не сообщил.

Что известно об НМТ в 2027 году?