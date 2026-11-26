26 ноября, 11:58
Обновлено - 11:59, 26 ноября
В Украине разработали 4 модели НМТ-2027, – глава МОН
Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что его ведомство разработало четыре модели национального мультитеста на 2027 год. Какую из них применят, станет известно после принятия Верховной Радой соответствующего закона о вступительной кампании на следующий год.
Об этом Бутенко заявил журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".
Какую модель НМТ применят в 2027 году?
Глава МОН сообщил, что уже разработаны четыре модели НМТ, которые могут быть внедрены в следующем году.
Но мультитест у нас находится в прерогативе парламента. Поэтому будем ждать решения народных депутатов. В зависимости от основного решения депутатов мы примем тот или иной алгоритм, который у нас разработан,
– уточнил министр.
Подробностей пока он не сообщил.
Что известно об НМТ в 2027 году?
- Ранее в Украине рассматривали различные форматы проведения НМТ в следующем году. В частности, обсуждали и двухдневную модель.
- Глава УЦОЯО Татьяна Вакуленко отмечала, что в случае двухдневной модели тестирования прогнозируется уменьшение количества участников НМТ за рубежом.
- По ее словам, количество участников НМТ за рубежом зависит от модели тестирования. Если перейдут на двухдневную модель оценки или появится возможность пересдавать тестирование, то очевидно, что необходимой широкой сети для проведения тестирования Центр за пределами нашей страны не получит.
- Недавно Комитет по образованию Верховной Рады Украины определился с моделью НМТ в 2027 году и предложил оставить действующую модель. То есть НМТ должен состоять из 4 предметов: 3 обязательных (украинский язык, математика, история Украины) + предмет по выбору.
- Все остальные параметры – количество дней проведения, продолжительность, количество дополнительных сессий и пересдачи – будет определять МОН.
- Что интересно, народный депутат Юлия Гришина на заседании профильного комитета представила другой законопроект, касающийся вступительной кампании 2027 года. Она предложила компромиссный вариант – оставить математику обязательным предметом, при этом упростив структуру НМТ: три предмета вместо четырех, де-факто вернувшись к структуре НМТ 2022 года.