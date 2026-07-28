Каким будет НМТ в 2027 году: нардепы зарегистрировали законопроект

Нардепы предлагают сохранить в 2027 году действующую модель национального мультитеста для поступления в вузы. То есть оставить три обязательных предмета и один по выбору.

В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Авторами являются председатель Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак, его заместитель Сергей Колебошин, председатель подкомитета по профессиональному и профессиональному высшему образованию Ольга Коваль и группа нардепов.

Что предполагает законопроект

В документе предлагают продлить на 2027 год действующие в этом году основные правила проведения вступительной кампании. То есть экзамены для поступления на бакалавриат должны предусматривать тестирование по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору поступающего.

Четвертым предметом можно выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

В то же время, в законопроекте не прописали, будут ли поступающие сдавать все четыре предмета НМТ в течение одного дня. Формат, продолжительность и порядок проведения тестирования должны позже установить МОН Украины.

Новый глава Министерства образования и науки Украины Андрей Бутенко заявил, что процедура проведения национального мультитеста должна учитывать условия и вызовы полномасштабной войны. При этом процесс проведения НМТ должен стать более гибким и удобным для поступающих.

Также предлагают, что во время вступительной кампании 2027 можно будет использовать результаты НМТ 2024 – 2027 годов.

Прием в вузы и колледжи предлагают традиционно проводить по специальным порядкам, утвержденным МОН.

Учащихся, которые в 2026/27 учебном году будут завершать соответствующий уровень общего среднего образования, предлагают освободить от ГИА.

Напомним, ранее часть нардепов из Образовательного комитета предложила сократить количество предметов НМТ до трех.

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Что известно об изменениях в НМТ?