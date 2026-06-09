"Хамили и смеялись над детьми": участники НМТ в Одессе шокированы условиями тестирования во время тревоги
Продолжается основная сессия национального мультитеста. Иногда вспыхивают скандалы по разным причинам.
Даже если во время мультитеста звучит воздушная тревога. Немало жалоб сейчас звучит по ситуации в Одессе, отмечает 24 Канал.
Смотрите также "Можем сделать хуже": Свириденко рассказала, будет ли математика обязательной на НМТ
Что происходит в Одессе?
Репетитор по математике Крис рассказала в тредсе, что мультитест участники в Одессе писали из-за воздушных тревог по 12 часов. При этом отмечает, что во время тестирования в рамках второго блока, где проверяли знания по истории Украины и выборочного предмета, учеников просто подгоняли.
Это не просто стресс, это хардкор!
– говорит педагог.
И добавляет, что ее ученица все же сдала математику на 189 баллов.
Также репетитор отметила, что эти участники, среди которых была ее ученица, писали НМТ не в хранилище.
Под ее сообщением пользователи соцсети оставили такие комментарии:
А это вообще законно – так издеваться над несовершеннолетними?
Должен быть запасной план на такие случаи. 12 часов – это неадекватно.
Это издевательство над детьми. Война у них не считается и адаптирована.
Господи! Если длинная тревога, то же переносят на дополнительную сессию.
Должен быть комментарий министра образования и какое-то быстрое реагирование.
А почему останавливали? Неужели они писали НМТ не в хранилище?
В городах, где постоянные тревоги, нужно организовать НМТ уже в укрытии, чтобы не отвлекать и не мучить детей.
Даже на Львовщине сразу в укрытиях писали.
В Измаиле так же – 12 часов..
Ужас.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что говорят участники НМТ?
Участница НМТ с никнеймом в тредсе ss.sashev рассказала, что сдавала тестирование в Одесском национальном морском университете 8 июня. При этом отметила: то, что в такое сложное время для страны выпускники должны писать такой тяжелый тест, для нее является риторическим вопросом. Поэтому рассказала просто о своем опыте.
Экзаменаторы были совершенно не готовы к непредсказуемым ситуациям, хотя для нашей страны они уже давно стали обыденностью,
– отметила она.
За все время, пока девушка находилась в ОНМУ (примерно до 15:00), трижды объявляли воздушную тревогу. Каждая из них длилась около полутора часов.
За более чем пять часов пребывания на пункте тестирования сам тест мы писали 30 – 40 минут. Подвал трудно назвать укрытием: три крошечные комнаты, холод, узкие старые скамейки и один туалет, который больше напоминает уличный. Отношение экзаменаторов к ученикам было откровенно грубым. Нам хамили, позволяли себе дерзкие высказывания, смеялись и шутили между собой с детей,
– говорит выпускница.
И добавляет: в укрытии фактически нельзя было даже повернуть голову. Если нужно было позвонить или написать родителям, экзаменатор стоял рядом и буквально заглядывал в телефон или слушал, о чем ты говоришь. О правилах действий во время воздушной тревоги, им также почти ничего не объяснили.
После третьего спуска в холодный и пыльный подвал я попросила заявление на перенос тестирования. В ответ мне снова нахамили, но заявление все же выдали. При этом никто ничего не объяснил – только указали пальцем, какую причину нужно выбрать, очевидно, чтобы у них самих не возникло никаких проблем,
– заявила девушка.
В конце экзамена, по ее словам, она задала простой вопрос: "Заявление мне забрать или отдать вам?". В ответ услышала: "Девушка, вы вообще думаете своим мозгом, что говорите? Она вам нужна или мне?".
Выпускница говорит, что не ожидала такого отношения.
Этот дурдом нужно было увидеть собственными глазами. Спасибо, МОН. Из-за вашей неподготовленности я вынуждена сдавать НМТ повторно в период с 17.07 по 24.07, хотя весь год честно и добросовестно готовилась к этому экзамену,
– сообщила она.
В тредсе также отметили, что НМТ 8 июня в Одессе глава МОН Оксен Лисовой, глава УЦОКО Татьяна Вакуленко и глава Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов должны уйти в отставку.
- Напомним, что участников НМТ озадачило странное слово в задании по украинскому языку.