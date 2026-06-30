"Так обстоит дело не во всех областях": почему в опасных регионах НМТ не проводят в укрытиях

Во время основной сессии национального мультитеста в 2026 году участники НМТ сдавали тестирование в Одессе в течение 12 часов из-за тревог. При этом не в укрытиях.

Тогда из-за этого разразился скандал. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, можно ли в городах, где сложилась нестабильная ситуация с безопасностью, сразу организовать экзамен в убежищах.

Смотрите также : Предложили изменения: будет ли математика обязательным предметом на НМТ

Почему НМТ не проводят в укрытиях в опасных регионах

Вакуленко говорит, что такие вопросы решают областные военные администрации, ведь именно они организуют временные экзаменационные центры. Они являются распорядителями сети учебных заведений, в которых УЦОЯО проводит эти оценивания.

Безусловно, тестирование можно проводить прямо в укрытиях. И мы видим такие замечательные примеры, в частности, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской областях, где 100% временных экзаменационных центров размещены в укрытиях,

– уточнила директор Центра.

И добавляет, что это благодаря областным военным администрациям, департаментам образования, учредителям учебных заведений и руководителям этих учебных заведений, которые де-факто приложили к этому усилия.

Но так обстоит дело не во всех областях. Одесса, к примеру, страдает от огромного количества обстрелов. И я надеюсь, что там этот вопрос будет решен с помощью ОВА,

– уточнила Вакуленко.

Смотрите также : Еще одна дополнительная сессия: как будет проходить НМТ в случае отключения света

Что нужно для решения вопроса

Она также пояснила: нужно понимать, что такая организация является довольно сложной и дорогостоящей. В данном случае речь идет о полноценном развертывании компьютерных аудиторий в укрытиях.

Это означает, что там должен быть высокоскоростной интернет, туалеты, хорошая система вентиляции, компьютерная техника, подключенная к электросети. Также должен быть предусмотрен источник альтернативной электроэнергии, так как может произойти отключение света,

– сообщила директор УЦОЯО.

Она подчеркнула, что это не школа с подвалом, куда можно разместить участников.