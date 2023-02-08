НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В 2023 году абитуриенты в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест как альтернативу ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы.

Тест будет несколько упрощен, ведь его адаптировали к военным реалиям в стране. Состоит из двух обязательных предметов и одного по выбору. При этом будет немного отличаться от того теста, который писали выпускники в 2022 году.

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О временных границах, особенностях каждого предмета, проходном балле при поступлении и все, что нужно знать о НМТ, читайте в материале 24 Канала.

Как и по каким предметам будет проходить НМТ

НМТ пройдет в один день. В рамках теста предусмотрены 2 обязательных предмета:

украинский язык;

математика.

Также 1 предмет на выбор:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.

В МОН запланировали две сессии НМТ-2023:

основная;

дополнительная.

Основная состоится в июне, дополнительная – в июне-июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ВЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.





Как пройдет НМТ-2023 / Инфографика УЦОКО

Какую модель НМТ-2023 выбрали родители и выпускники

по данным Минобразования, в 2023 году школы должно закончить примерно 220–224 тысячи украинских одиннадцатиклассников.

Глава профильного комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграме провел опрос по модели сдачи НМТ в 2023 году. Результаты показали, что большинство опрошенных родителей и абитуриентов – 73% – выбрали самую легкую модель сдачи тестов. Они убеждены, что во время НМТ-2023 следует сдавать 3 предмета: украинский язык, математику обязательно и предмет по выбору.

Смогут ли сдать НМТ выпускники за границей

Выпускники, которые из-за войны временно находятся за границей, также могут поступить в украинские вузы благодаря НМТ. Они смогут сдать тест в специально созданных экзаменационных центрах в разных странах мира.

Глава МОН Сергей Шкарлет отметил, что в 2022 году абитуриенты из Украины имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира. В 2023 году сеть сдачи НМТ за границей планируют расширить и увеличить количество стран. Все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.

Сдавать НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС, а также США, Японии, Канаде, Турции и т.д.

Будут ли НМТ сдавать абитуриенты со временно оккупированных территорий

В Минреинтеграции заявили, что абитуриенты со временно оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы дистанционно. Для этого им не нужно будет сдавать НМТ. В настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки.

Когда будет проходить регистрация и что нужно знать о результатах

Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле. Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май. Вступительная кампания в вузе запланирована на июль-август.

Количество тестовых баллов, полученных участниками при выполнении заданий каждого из блоков НМТ, будет переведено в результаты тестирования по шкале 100–200.

Проходные баллы по всем предметам повысили

Во время вступительной кампании в 2023 году проходной балл, который нужно набрать по всем предметам на НМТ, изменился. По сравнению с прошлым годом этот балл повысили. Чтобы иметь возможность бороться за место в выбранном вузе, поступающий должен набрать не менее 10% от общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ.

Так, в 2023 году участникам тестирования для получения минимальных 100 баллов из 200 необходимо набрать:

по украинскому языку – 5 тестовых баллов из 45 возможных;

– 5 тестовых баллов из 45 возможных; по математике – 4 балла из 32 возможных;

– 4 балла из 32 возможных; по истории Украины – 6 тестовых баллов из 54 возможных;

– 6 тестовых баллов из 54 возможных; по биологии – 5 баллов из 46 возможных;

– 5 баллов из 46 возможных; по физике – 4 тестовых балла из 32 возможных;

– 4 тестовых балла из 32 возможных; по химии – 4 балла из 40 возможных;

– 4 балла из 40 возможных; по иностранному языку – 4 из 32 возможных.

Каким будет проходной балл для поступления в вуз

В 2023 году введут новый формат порога "сдал – не сдал". Это собственно и будет 10% для каждого учебного предмета, который выпускники будут сдавать на НМТ.

Нардеп Инна Совсун также уточнила, какими будут барьерные баллы на разные специальности:

150 баллов – для врачебных специальностей;

140 баллов – на право, публичное управление и администрирование, международные отношения и фармацию;

130 баллов – для остальных специальностей на бюджет.

К детям погибших Героев эти требования не будут применяться.

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Учитывают ли при поступлении в вуз средний балл аттестата

МОН не планирует во время вступительной кампании учитывать средние баллы школьного аттестата.

К слову, в этом году абитуриенты смогут подать до 20 заявлений, но из них не больше пяти – на бюджет.

Также в 2023 году не будут учитываться баллы аттестата и сельский коэффициент. Но важны будут региональный и отраслевой коэффициенты для поступающих, которые подают документы не в университеты Киева.

Можно ли с разными комбинациями предметов НМТ поступить на любую специальность

Во время вступительной кампании в 2023 году абитуриенты смогут поступать на разные специальности, независимо от комбинации предметов, которые будут сдавать на НМТ. Такая возможность предполагает модель проведения теста.

Однако при этом будут учитываться коэффициенты, установленные для предметов на разные специальности.

Почему история Украины не является обязательным предметом

В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины. Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе. Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что повлияло на принятие такого решения:

ситуация в период войны;

требования сдавать тест в один день;

украинский язык и математика обязательны в государственной итоговой аттестации;

Все же министр надеется, что многие выпускники выберут третьим предметом НМТ именно историю Украины. И уверен, что украинцы должны знать историю своего государства – особенно во время полномасштабной агрессии России. А вот заставлять сдавать этот предмет обязательно выпускников не стоит.

В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.

Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание. Особенно в то время, когда в стране продолжается война за существование нашего государства с извечным агрессором – Россией. Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами сдавать математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.

Как абитуриенты будут сдавать НМТ в случае отключения света

Центры в Украине, в которых абитуриенты будут сдавать НМТ, оборудуют генераторами. Так что проблем во время тестирования быть не должно. В центрах тестирования также будут использоваться ноутбуки, которые позволят сдавать тесты даже в случае отключения света – при наличии генератора и Starlink.

Если очень долго не будет света, то будет возможность пересдавать НМТ во время дополнительной сессии, уточнил Шкарлет.

Почему в НМТ-2023 включили дисциплины по выбору

В 2023 году абитуриентам предоставили возможность выбирать один из предметов НМТ.

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что важно учитывать индивидуальные интересы абитуриентов. А поступление на каждую специальность требует овладения определенными предметными компетентностями.

Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным

Самым популярным предметом на выбор, который планируют сдавать в 2023 году абитуриенты на НМТ, является история Украины. Такие результаты продемонстрировал опрос в телеграме главы профильного комитета ВРУ Сергея Бабака. История Украины набрала 46% голосов, иностранный язык – 36%.

Каковы основные отличия теста по сравнению с прошлым годом

Параметры поступления 2022 2023 Обязательные предметы 3 (украинский язык, математика, история Украины) 2 (украинский язык, математика) Предметы на выбор 0 5 (история Украины, иностранные языки, физика, химия, биология) Время выполнения теста 120 мин 180 мин Максимальное количество тестовых баллов украинский язык – 35,

математика – 30,

история Украины – 35. украинский язык – 45,

математика – 32,

история Украины – 54,

иностранный язык – 32,

биология – 46,

химия – 40,

физика – 32.

Пороговый балл для поступления в бюджет 125 баллов на большинство специальностей;

130 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация";

140 баллов на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". 130 баллов на большинство специальностей;

140 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". Пороговый балл (достаточно, чтобы подавать документы на контракт) 1 правильный ответ по каждому предмету 10% правильных ответов по каждому предмету Максимальное количество заявлений, которые может подать поступающий 30 20 Максимальное количество заявлений, которые поступающий может подать на бюджет 5 5 Применение сельского коэффициента 1,05 Не будут применять Отраслевой коэффициент 1,02 – применяется к заявлениям на специальности с особой поддержкой государства Будет применен Региональный коэффициент Николаевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области – 1,07; Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Полтавская – 1,04; в остальных регионах – 1. Да (определят позже в соответствии с безопасной ситуацией) Дистанционное поступление для абитуриентов с ВОТ На особых условиях зачисления По дистанционной модели по выбору поступающего

В Украинском центре оценивания качества образования также опровергли информацию о том, что в 2023 году НМТ будет жестким по сложности.

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Какие типы задач будут в блоках НМТ-2023

Украинский язык

Общее количество задач – 30.

10 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

5 – на установление соответствия (4 из 5).

Максимальное количество тестовых баллов – 45.

Задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы, не будет.

Математика

Общее количество задач – 22.

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

3 – на установление соответствия (3 из 5);

4 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться справочными материалами, черновиками.

История Украины

Общее количество задач – 30.

20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 – на установление соответствия (4 из 5);

3 – на установление последовательности;

3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 54.

Будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)".

Иностранные языки

Общее количество задач – 32.

5 – с выбором одного правильного ответа;

11 – на установление соответствия;

16 – для заполнения пробелов в текстах.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого ответа. Не будет также задач по аудированию.

Физика

Общее количество задач – 20.

12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (4 из 5);

6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться черновиками.

Химия

Общее количество задач – 30.

22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (3 из 5);

6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 40.

Будет возможность воспользоваться некоторыми справочными материалами, черновиками.

Биология

Общее количество задач – 30.

24 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 – на установление соответствия (4 из 5);

2 – с выбором 3-х ответов из 3-х групп предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 46.

Что важно: В течение недели нардепы должны принять в целом законопроект 8228-1. Пока его согласовали за основу. Законопроект предусматривает отмену ГИА в школах в 2023 году и согласовывает поступление в вузы по результатам НМТ.