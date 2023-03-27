НМТ–2023: УЦОКО согласовал количество, формы, время выполнения заданий и схемы начисления баллов

27 марта 2023, 12:44
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Источник:

УЦОКО

Украинский центр оценки качества образования согласовал общие характеристики предметных тестов НМТ-2023. При этом как основного, так и дополнительного блоков.

Так, УЦОКО приказом определил количество задач по каждому предмету, которые будут на НМТ-2023. Также – формы тестовых заданий, время на их выполнение, схемы начисления баллов.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

УЦОКО согласовал характеристики предметных тестов НМТ–2023

Тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии будут содержать по 30 задач. По математике и физике – 22 и 20 соответственно. Из иностранных языков (английского, испанского, немецкого или французского) – 32 задания.

Кстати, все задачи НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам.

Содержание задач по истории Украины будет охватывать события второй половины XVI – начала XXI века.

Детали в инфографике:

Украинский язык

Математика

История Украины

Иностранные языки

Биология

Физика

Химия

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин