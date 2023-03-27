НМТ–2023: УЦОКО согласовал количество, формы, время выполнения заданий и схемы начисления баллов

Так, УЦОКО приказом определил количество задач по каждому предмету, которые будут на НМТ-2023. Также – формы тестовых заданий, время на их выполнение, схемы начисления баллов.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

УЦОКО согласовал характеристики предметных тестов НМТ–2023

Тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии будут содержать по 30 задач. По математике и физике – 22 и 20 соответственно. Из иностранных языков (английского, испанского, немецкого или французского) – 32 задания.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Кстати, все задачи НМТ будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам.

Содержание задач по истории Украины будет охватывать события второй половины XVI – начала XXI века.

Детали в инфографике:

Украинский язык

Математика

История Украины

Иностранные языки

Биология

Физика

Химия

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Вступительная кампания – 2023: кратко