Точно не "носилки": как правильно назвать это слово на украинском

Интересно, что правильное украинское название этого предмета состоит только из четырех букв. Хотя чаще всего это слово можно услышать именно в русском варианте.

Правильно ли использовать название "носилки", рассказываем со ссылкой на "Горох" .

"Ноші" или "носилки" – какое слово соответствует норме?

Когда речь идет о медицине или спасательных операциях, большинство из нас автоматически говорит термин - "носилки". В фильмах, новостях или повседневных разговорах часто можно услышать: "положить на носилки", "вынести на носилках".

Однако в украинском языке этот предмет имеет другое название – короткое, благозвучное и зафиксированное в словарях. Как правильно называть это устройство?

Нормативное украинское название – "ноши". Существительное "ноші" происходит от древнего славянского глагола "носить". Это слово образовано для названия предмета, предназначенного именно для переноски человека или груза.

Правильно говорить:

покласти на ноші ;

нести на ношах ;

санітарні ноші ;

складні ноші.

Слово "носилки" возникло под влиянием русского "носилки" и не относится к литературной норме украинского языка, хотя вы найдете его в словарях.

Украинское "ноши" имеет близких "родственников" в других славянских языках. Например, на польском nosze, чешском nosítka, словацком nosidlá. Все они произошли от того же праславянского корня нос- , связанного с глаголом "носить".

Любопытно! Слово "носители" относятся к существительным, которые употребляются только во множестве. Так же как ножницы, двери, очки или брюки (штаны) , они не имеют формы единственного числа.

Хотя сегодня слово " носители" чаще всего ассоциируется с медициной, раньше ими пользовались значительно шире. На носилках переносили раненых воинов, строительные материалы, сено, дрова, воду и другие тяжелые вещи. Именно поэтому слово имеет давнюю историю и известно в украинском языке уже много столетий.

Еще один термин из медицины, который чаще всего используют в русскоязычной форме это костыли, хотя украинский язык имеет свой подход.

Обратите внимание! Не стоит путать слова "ноши" и "ноша", потому что одна буква изменяет значение. Ноша – это вещи, которые кто-то несет или предназначены для переноски, или в переносном смысле – тяжелые эмоции или проблемы. Запомните, чтобы не путать, ноши – всегда во множестве.

Итак, в следующий раз, когда речь пойдет о предмете для переноса пострадавшего, выбирайте само слово "ноши". Говорите по-украински!