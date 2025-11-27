Срочные контракты и увеличение нагрузки учителей: что решили нардепы
- Нардепы решили не переводить учителей на срочные контракты и не увеличивать их недельную нагрузку.
- Комитет настаивает также на минимальном должностном окладе учителей на уровне трех минимальных заработных плат.
Нардепы не будут настаивать на переводе учителей на срочные контракты. Как и на увеличении недельной нагрузки и введении 36-часовой рабочей недели для педагогов.
Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак во время заседания профильного комитета комитета, информирует 24 Канал.
Смотрите также "Хватит издеваться": педагоги по всей Украине призывают повысить им зарплату
Какие изменения будут предлагать нардепы?
Бабак заявил при этом, что неизменной будет только позиция нардепов относительно размера должностного оклада учителей.
Неизменная позиция комитета, что у учителей должен быть минимальный должностной оклад на уровне трех минимальных заработных плат. В процессе работы мы уже договорились о возможности пересмотреть норму, убрать норму о срочных трудовых контрактах и оставить ту систему, которая есть; не трогать рабочую неделю и ее длину, общее время рабочей недели,
– сообщил народный избранник.
Другие дискуссионные вопросы к подходам реформирования системы оплаты труда педагогов участники Комитета будут обсуждать в дальнейшем.
Смотрите также "Это открытое уничтожение образования?": как учителя оценивают идею прекращения бессрочных договоров
Какие изменения в отношении учителей предлагали нардепы?
Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отметил, что на сегодня учебная нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю, а зарплата (с учетом всех доплат) – 8 200 – 16 500 гривен "на руки".
В случае увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов, зарплату повысили бы до 20 – 32 тысяч гривен "чистыми" в месяц.
В Профсоюзе педагогов призвали не согласовывать эти изменения, чтобы не нарушать трудовые права педагогов.
И добавили, что в случае увеличения недельной нагрузки работу потеряют более 70 тысяч учителей.
- Нардепы из Образовательного комитета Верховной Рады Украины также предлагали прекратить бессрочные трудовые договоры с учителями школ и колледжей. При этом одновременно заключить с ними срочные трудовые договоры.