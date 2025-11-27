Cтрокові контракти та збільшення навантаження учителів: що вирішили нардепи

Нардепи не наполягатимуть на переведені вчителів на строкові контракти. Як і на збільшенні тижневого навантаження та запровадженні 36-годинного робочого тижня для освітян.

Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак під час засідання профільного комітету, інформує 24 Канал.

Які зміни пропонуватимуть нардепи?

Бабак заявив при цьому, що незмінною буде лише позиція нардепів щодо розміру посадового окладу вчителів.

Незмінна позиція комітету, що у вчителів має бути мінімальний посадовий оклад на рівні трьох мінімальних заробітних плат. У процесі роботи ми вже домовилися про можливість переглянути норму, прибрати норму про строкові трудові контракти і залишити ту систему, яка є; не чіпати робочий тиждень і його довжину, загальний час робочого тижня,

– повідомив народний обранець.

Інші дискусійні питання до підходів реформування системи оплати праці педагогів учасники Комітету обговорюватимуть надалі.

Які зміни щодо вчителів пропонували нардепи?

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".

У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.

У Профспілці освітян закликали не погоджувати ці зміни, аби не порушувати трудові права педагогів.

І додали, що у разі збільшення тижневого навантаження роботу втратять понад 70 тисяч вчителів.

Нардепи з Освітнього комітету Верховної Ради України також пропонували припинити безстрокові трудові договори з вчителями шкіл та коледжів. При цьому одночасно укласти з ними строкові трудові договори.

