В школах могут появиться тьюторы и ассистенты
- Законопроект № 14104 предлагает ввести тьюторов, ассистентов и программы индивидуальной поддержки в школах.
- Все это – для улучшения образования в условиях войны.
В школах Украины могут появиться тьюторы, ассистенты и ввести программы индивидуальной образовательной поддержки учащихся. Так чиновники предлагают расширить государственную поддержку школьников.
Такие предложения содержит законопроект № 14104, который Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу. Об этом информирует Верховная Рада Украины в фейсбуке.
Что предлагают чиновники?
Глава комитета Сергей Бабак сообщил в своем телеграмм-канале, что украинские ученики уже несколько лет учатся в условиях войны. Соответственно сталкиваются с потерями близких, вынужденными переездами и длительным стрессом. Поэтому нужны новые инструменты госпомощи.
Помощь не должна ограничиваться только льготами для поступления в учреждения высшего образования,
– уточнил он.
В документе вместо этого предлагают переход к более широкому набору образовательных и организационных инструментов поддержки, которые будут работать и во время обучения в школе, и после ее завершения.
В частности, предлагают:
появление тьюторов и ассистентов в школах;
развитие программ индивидуальной поддержки учащихся;
использование цифровых платформ для наверстывания знаний;
масштабирование инструментов преодоления образовательных потерь.
Бабак также заявил, что еще в 2023 году Комитет советовал Министерству образования и науки разработать государственную стратегию преодоления образовательных потерь. Однако системной программы на национальном уровне не создали.
Поэтому, по его словам, законопроект № 14104 должен предоставить правительству полномочия разрабатывать и внедрять государственные программы, направленные на:
преодоление образовательных потерь;
поддержку детей, пострадавших в результате войны;
обеспечение равного доступа к качественному образованию.
Сейчас законопроект – на этапе парламентского рассмотрения. Если документ примут, он создаст правовую основу для разработки правительственных программ поддержки учащихся в дальнейшем.
Как образовательные потери влияют на знания учеников?
- В Украине ухудшается уровень математической грамотности учеников.
- Проблема уже имеет массовый характер и влияет на будущее школьников и экономики страны.
- Почти каждый второй украинский подросток не знает базовой математики. Такие результаты демонстрирует исследование.
- Международное исследование PISA-2022 показало, что 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике, а только 3% имеют высокие результаты.
- На НМТ по математике в прошлом году 12% участников не преодолели порог, ответив хуже уровня 5 – 7 класса.
- Средний результат при этом был 132,5 балла из 200. 12% – это каждый восьмой ученик. По украинскому языку и истории таких было всего 1%.