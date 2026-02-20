В школах могут появиться тьюторы и ассистенты

В школах Украины могут появиться тьюторы, ассистенты и ввести программы индивидуальной образовательной поддержки учащихся. Так чиновники предлагают расширить государственную поддержку школьников.

Такие предложения содержит законопроект № 14104, который Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу. Об этом информирует Верховная Рада Украины в фейсбуке.

Что предлагают чиновники?

Глава комитета Сергей Бабак сообщил в своем телеграмм-канале, что украинские ученики уже несколько лет учатся в условиях войны. Соответственно сталкиваются с потерями близких, вынужденными переездами и длительным стрессом. Поэтому нужны новые инструменты госпомощи.

Помощь не должна ограничиваться только льготами для поступления в учреждения высшего образования,

– уточнил он.

В документе вместо этого предлагают переход к более широкому набору образовательных и организационных инструментов поддержки, которые будут работать и во время обучения в школе, и после ее завершения.

В частности, предлагают:

появление тьюторов и ассистентов в школах;

развитие программ индивидуальной поддержки учащихся;

использование цифровых платформ для наверстывания знаний;

масштабирование инструментов преодоления образовательных потерь.

Бабак также заявил, что еще в 2023 году Комитет советовал Министерству образования и науки разработать государственную стратегию преодоления образовательных потерь. Однако системной программы на национальном уровне не создали.

Поэтому, по его словам, законопроект № 14104 должен предоставить правительству полномочия разрабатывать и внедрять государственные программы, направленные на:

преодоление образовательных потерь;

поддержку детей, пострадавших в результате войны;

обеспечение равного доступа к качественному образованию.

Сейчас законопроект – на этапе парламентского рассмотрения. Если документ примут, он создаст правовую основу для разработки правительственных программ поддержки учащихся в дальнейшем.

Как образовательные потери влияют на знания учеников?