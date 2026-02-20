Такие предложения содержит законопроект № 14104, который Образовательный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу. Об этом информирует Верховная Рада Украины в фейсбуке.

Что предлагают чиновники?

Глава комитета Сергей Бабак сообщил в своем телеграмм-канале, что украинские ученики уже несколько лет учатся в условиях войны. Соответственно сталкиваются с потерями близких, вынужденными переездами и длительным стрессом. Поэтому нужны новые инструменты госпомощи.

Помощь не должна ограничиваться только льготами для поступления в учреждения высшего образования,
– уточнил он.

В документе вместо этого предлагают переход к более широкому набору образовательных и организационных инструментов поддержки, которые будут работать и во время обучения в школе, и после ее завершения.

В частности, предлагают:

  • появление тьюторов и ассистентов в школах;

  • развитие программ индивидуальной поддержки учащихся;

  • использование цифровых платформ для наверстывания знаний;

  • масштабирование инструментов преодоления образовательных потерь.

Бабак также заявил, что еще в 2023 году Комитет советовал Министерству образования и науки разработать государственную стратегию преодоления образовательных потерь. Однако системной программы на национальном уровне не создали.

Поэтому, по его словам, законопроект № 14104 должен предоставить правительству полномочия разрабатывать и внедрять государственные программы, направленные на:

  • преодоление образовательных потерь;

  • поддержку детей, пострадавших в результате войны;

  • обеспечение равного доступа к качественному образованию.

Сейчас законопроект – на этапе парламентского рассмотрения. Если документ примут, он создаст правовую основу для разработки правительственных программ поддержки учащихся в дальнейшем.

Как образовательные потери влияют на знания учеников?

  • В Украине ухудшается уровень математической грамотности учеников.
  • Проблема уже имеет массовый характер и влияет на будущее школьников и экономики страны.
  • Почти каждый второй украинский подросток не знает базовой математики. Такие результаты демонстрирует исследование.
  • Международное исследование PISA-2022 показало, что 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике, а только 3% имеют высокие результаты.
  • На НМТ по математике в прошлом году 12% участников не преодолели порог, ответив хуже уровня 5 – 7 класса.
  • Средний результат при этом был 132,5 балла из 200. 12% – это каждый восьмой ученик. По украинскому языку и истории таких было всего 1%.