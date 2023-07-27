Реформа старшей школы в Украине: как и когда реализуют, чего боятся родители и какие мифы-"якоря"

До 1 сентября 2024 года директора школ и местные власти должны согласовать планы сетей учебных заведений. То есть де-факто решить, какие школы станут лицеями и с каким профилем, а какие учебные заведения будут учить только с 1 до 4 класса или с 5 до 9 класса.

Нынешние шестиклассники НУШ в 2027 году должны пойти в 10 класс с новыми программами, учебниками, а некоторые классы – даже в новые помещения. Но поскольку госстандарт старшей профильной школы, учебные программы и планы еще не презентовали, некоторые общины не начинали реорганизацию своей школьной сети. Что говорит о реформе старшей школы обновленное МОН, какие типы лицеев могут быть в старшей школе и какие мифы мешают внедрять реформу, читайте дальше.

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МОН прогнозирует, что старшая школа сформируется к 2030 – 40 годам

Замглавы Минобразования Андрей Сташкив рассказал, что госстандарт старшей профильной школы уже разработали. Но прежде чем его презентовать на широкий круг, планируют его обсудить с экспертами. Затем будут готовить концепцию реформы старшей школы.

Если реформа старшей школы должна стартовать в 2027 году, то, по прогнозам замминистра образования и науки Дмитрия Завгороднего, к 2025 году нужно определить "правила игры". То есть выполнить всю домашнюю работу на местах, чтобы четко понимать, какое заведение и с каким статусом будет работать, какие учителя в нем будут преподавать, по каким профилям и тому подобное.

По мнению Андрея Сташкива, также в 2025 году целесообразно начать пилот старшей школы. Идею также будут еще обсуждать.

Финское правительство изъявляет желание приобщиться к поддержке реформы НУШ, и само пилотирование старшей школы может быть одним из направлений, в котором МОН получит поддержку. Всемирный банк может предоставить кредит, а мы получим инвестиции в старшую школу, не забывая о базовой,

– уточнил Сташкив.

Завгородний при этом предусматривает, что даже после 2027 года, в который все школы должны определиться со своими новыми статусами, определенным учебным заведениям понадобится переходный период. МОН планирует подготовить для них альтернативные варианты реорганизации, поскольку одного механизма, который подойдет всем учебным заведениям, будет недостаточно.

Нам нужно учесть немало факторов. Прежде всего, на реорганизацию школьной сети влияет демографическая ситуация, ведь через 5 – 10 лет учеников будет меньше, чем сейчас, из-за сокращения населения Украины, которое началось еще до полномасштабной войны. Также влияет миграция населения через войну, что очень важно для планирования на уровне общины, области и МОН. Мы понимаем, что из-за демографического кризиса больше учеников в модернизированных лицеях будет в промежутке между 2027 и 2030 годами, а в последующие годы детей будет становиться меньше, поэтому для нас важно планировать мероприятия по построению эффективной сети с учетом демографических тенденций,

– рассказал Завгородний.

То есть, потребности школьной сети в 2030 году и в 2040 годах будут разные, прогнозирует он. Поэтому для каждой ситуации будут искать исключения.

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Что уже готово к реорганизации старшей школы

Для реформы старшей школы готовы 5 положений о лицеях, которые Кабмин утверждал с 2019 года.

Положение о научном лицее определяет, что:

учебное заведение осуществляет образовательную деятельность, направленную на привлечение и подготовку учеников к научной и научно-технической деятельности;

является юридическим лицом и действует из собственных учредительных документов;

может образовываться заведением высшего образования;

обеспечивает получение базового среднего образования или полного общего среднего образования (т.е. начальной школы в его составе нет).

Для реорганизации спортивных лицеев в Кабмине приняли постановление, согласно которому спортивный лицей – это учреждение специализированного образования, обеспечивающее получение образования спортивного профиля одновременно с получением полного общего среднего образования на всех или отдельных его уровнях.

Положение о художественном лицее определяет, что:

это заведение специализированного художественного образования, которое обеспечивает получение начального и профильного художественного образования одновременно с получением полного общего среднего образования на всех или отдельных его уровнях;

может быть музыкальным, художественным или хореографическим (классический балет);

обучение в художественном лицее состоит из двух компонентов: общеобразовательного и специализированного художественного.

Согласно положению о военном (военно-морском, военно-спортивном) лицее:

это учреждение специализированного образования, обеспечивающее получение образования военного профиля для лиц с 13 лет одновременно с получением базового и/или профильного среднего образования;

В состав лицея может входить филиал, обеспечивающий получение базового среднего образования.

Положение о лицее предполагает, что в этих заведениях среднего образования ученики смогут учиться по профилям. И это как раз новшество реформы старшей школы. Потому что, например, художественные, военные или спортивные учебные заведения работали и раньше, но имели статус специализированных школ, который теперь заменяется лицей определенного вида.

В Законе Украины "Об образовании" говорится о двух направлениях профильного среднего образования, по которым могут работать лицеи:

академическое – профильное обучение на основе сочетания содержания образования, определенного стандартом профильного среднего образования, и углубленного изучения отдельных предметов с учетом способностей и потребностей соискателей образования с ориентацией на продолжение обучения на высших уровнях образования;

профессиональное – ориентированное на рынок труда профильное обучение на основе сочетания содержания образования, определенного стандартом профильного среднего образования и профессионально ориентированного подхода к обучению с учетом способностей и потребностей учеников.

Как внедряют реформу в Киеве

В некоторых общинах реорганизацию школьной сети начали еще в 2018 году после закрепления реформы НУШ в законе "Об образовании". В Киеве в течение двух лет анализировали школьную сеть каждого района города. В начале 2021 года Департамент образования и науки КГГА подготовил проект программы "Перспективный план сети учреждений среднего образования в Киеве до 1 сентября 2024 года". На май 2023 года изменили типы и наименования 60 школ Киева (из 580). Ежегодно программу пересматривают и изменяют, учитывая законодательные изменения. В частности, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования". Он был принят в июле 2021 года, то есть после утверждения программы. Он отсрочил реформу старшей школы с 2024 года по 2027 год.

Что еще изменилось при принятии упомянутого закона:

концепция НУШ предполагала: чтобы обеспечивать профильность, лицей должен иметь минимум 4 класса на параллели, в каждом не менее 25 учеников (эти принципы закреплены и в Законе "О полном общем среднем образовании"), а по закону 2021 года разрешается не менее двух классов по трем профилям, о минимальном количестве учеников речь не идет;

начальная школа должна была функционировать как отдельное юридическое лицо или как структурное подразделение гимназии, гимназия и лицей как отдельные юридические лица (без начальной школы в своем составе), а закон предусматривает, что лицей может быть отдельным юридическим лицом, в котором может быть обучение на начальном и базовом уровнях, то есть в лицее могут учиться ученики с 1 по 11 (12) класс;

также закон исключил норму, которая ограничивала возможности для создания лицеев в городах и общинах с населением менее 50 тысяч человек (такая норма предусматривала, что старшую школу содержит мощная община, которая действительно сможет обеспечить учебное заведение необходимой материально-технической базой, лабораториями, при необходимости – общежитиями).

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Во Львовской области также внедряют реформу старшей школы

Кроме столицы за реформу старшей школы на местах активно взялись и другие общины. Один из первопроходцев – Червоноград во Львовской области.

По решению городского совета в 2018 году из 11 школ Червонограда одна стала лицеем, а остальные 10 – гимназиями. Андрей Заловский, городской голова, напоминает, что на такое решение родители отреагировали сопротивлением и критикой. Как показал опыт, сложнее всего было с директорами и учителями. Они считали, что изменение статуса заведения ухудшит его имидж на уровне города – школа не будет пользоваться авторитетом и терять свой контингент.

Наталья Записоцкая, директор Червоноградского лицея, говорит, что к тому времени школа уже имела статус гимназии, то есть не имела в своей структуре начального звена. Поэтому создание лицея на ее базе было менее "безболезненным". Теперь коллектив стараемся усиливать: привлекают учителей из других школ.

С 2020 года в лицей не набирают пятые классы, то есть поэтапно выводят среднее звено. После 1 сентября 2024 года в лицее будут только 10 и 11 (12) классы.

В этом году в лицее выпустили 13 одиннадцатых классов, которые учились по профилям:

математика;

английский язык;

украинский язык;

химия и биология;

история и правоведение.

У учеников, перешедших в 11 классы, будет еще один профиль – информатика. Профили формируют по заявкам родителей и по желаниям детей. Также внедрили два интегрированных курса: "Естественные науки" и "Историю Украины и мир". Сейчас в лицее учится более 800 учеников. Часть из них приезжает из соседних сел ориентировочно в 20 километрах от лицея. Школьного автобуса нет.

Также в лицее ждут завершения работы над реформой старшей школы и четкое видение МОН, как им двигаться дальше.

Какие стереотипы тормозят реформу старшей школы

В Центре совместных действий подготовили небольшую подборку популярных мифов по реформе старшей школы, которые распространены в обществе.

Миф 1. Реформу образования сейчас нет смысла продолжать, потому что после войны его свернут.

На самом деле, реформа началась еще в 2017 году. Сначала речь шла об изменениях в начальной школе, в которую пришла концепция НУШ с утренними кругами, интегрированными уроками, обучением в формате игры, формовочным оцениванием и т.д. Поэтому реформа старшей школы – это логическое продолжение процесса, запущенного в стране еще 6 лет назад и закрепленное законодательством.

Миф 2. Реформу проводят, чтобы позакрывать школы.

Это не так. Родителей и учителей пугает и оскорбляет формулировку "снизить степень школы", хотя на самом деле речь идет о том, чтобы каждый ребенок общины получил доступное и качественное школьное образование. В старшей профильной школе ученик получат лучшее образование, чтобы впоследствии легко поступить в желаемый университет. Именно община решает для себя сколько гимназий и лицеев ей нужно и где их лучше расположить.

Миф 3. Реформа выгодна только областным центрам и столице.

Наоборот, благодаря реформе, меньшие общины могут обеспечить детям лучшее школьное образование и успешно конкурировать с крупными городами. Один из примеров – Славутская община в Хмельницкой области, где для старшеклассников работает академический лицей, имеющий 7 профилей. Опыт Славуты сейчас изучают другие регионы.

Миф 4. Власть примет выгодные для себя решения, а людей никто не будет спрашивать.

Чтобы этого не произошло, на всех этапах принятия решений местному самоуправлению следует прислушиваться к мнению родителей, учителей и детей. Ведь реформа, прежде всего, должна удовлетворить их потребности. Для этого местным властям следует проводить в общинах опросы, публичные консультации и обсуждения.

Эксперты при этом говорят: некоторые общины пытаются оттянуть реформу до 1 сентября 2027 года. Конечно, никто не обязывает начать профильную учебу сегодня, но чем раньше это начать, тем меньше проблем будет в будущем.