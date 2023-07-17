Заместитель главы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин отметил это и ответил на вопросы, которые волнуют педагогов. В частности, о возможном сокращении сети заведений и потере работы для части педагогов.

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Предусматривает ли реформа старшей профильной школы закрытие школ

Колебошин отметил: в рамках реформы, например, одна школа будет специализироваться на 10 – 12 классах как академический лицей, другая – готовить с 1 до 9 класса. Для какой-то особо ничего не изменится.

Эти изменения не зависят, скажем, от личности министра и состава МОН, ведь мы планово переходим в 12-летнюю школу,

– уточнил нардеп.

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Кроме того, по его словам, сеть будет оптимизирована, ведь в Украине изменилась демографическая ситуация. Это точно приведет к трансформации. Государство ни в коем случае не будет закрывать школы, потому что учредители ориентировочно 95% школ – общины. На втором месте – частные школы, а таких, где основателем школы является непосредственно государство – единицы,

– сообщил Колебошин.

И добавил: если община заинтересована в школе, с ней ничего не произойдет.

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