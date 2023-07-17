Заступник очільника Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин наголосив на цьому і відповів на питання, які хвилюють освітян. Зокрема, про можливе скорочення мережі закладів та втрату роботи для частини педагогів.
Дивіться також Міносвіти оприлюднило візію майбутнього освіти і науки України
Чи передбачає реформа старшої профільної школи закриття шкіл
Колебошин зазначив: у межах реформи, до прикладу, одна школа буде спеціалізуватися на 10 – 12 класах як академічний ліцей, інша – готувати з 1 до 9 класу. Для якоїсь особливо нічого не зміниться.
Ці зміни не залежать, скажімо, від особи міністра і складу МОН, адже ми планово переходимо до 12-річної школи,
– уточнив нардеп.
Крім того, за його словами, мережу оптимізуватимуть, адже в Україні змінилася демографічна ситуація. Це точно призведе до трансформації. Держава в жодному разі не закриватиме школи, бо засновники орієнтовно 95 % шкіл – громади. На другому місці – приватні школи, а таких, де засновником школи є безпосередньо держава, – одиниці,
– повідомив Колебошин.
І додав: якщо громада зацікавлена в школі, із нею нічого не відбудеться.
Читайте В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв: Лісовий назвав терміни
В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв
- У межах реалізації реформи НУШ в Україні планують створити мережу академічних та професійних ліцеїв.
- Це має відбутися вже до 2027 року.
- Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що зараз триває активна робота над розробкою державного стандарту для старшої профільної школи.
- До 1 вересня 2024 року на місцях мають затвердити плани створення оптимальної мережі навчальних закладів.
- При цьому врахувати вимоги безпеки, інклюзивність, демографічні показники, профілізацію старшої школи тощо.