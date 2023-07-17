Заступник очільника Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин наголосив на цьому і відповів на питання, які хвилюють освітян. Зокрема, про можливе скорочення мережі закладів та втрату роботи для частини педагогів.

Дивіться також Міносвіти оприлюднило візію майбутнього освіти і науки України

Чи передбачає реформа старшої профільної школи закриття шкіл

Колебошин зазначив: у межах реформи, до прикладу, одна школа буде спеціалізуватися на 10 – 12 класах як академічний ліцей, інша – готувати з 1 до 9 класу. Для якоїсь особливо нічого не зміниться.

Ці зміни не залежать, скажімо, від особи міністра і складу МОН, адже ми планово переходимо до 12-річної школи,

– уточнив нардеп.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Крім того, за його словами, мережу оптимізуватимуть, адже в Україні змінилася демографічна ситуація. Це точно призведе до трансформації. Держава в жодному разі не закриватиме школи, бо засновники орієнтовно 95 % шкіл – громади. На другому місці – приватні школи, а таких, де засновником школи є безпосередньо держава, – одиниці,

– повідомив Колебошин.

І додав: якщо громада зацікавлена в школі, із нею нічого не відбудеться.

Читайте В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв: Лісовий назвав терміни

В Україні створять мережу академічних та професійних ліцеїв