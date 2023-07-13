Документ також визначає завдання, які має виконати міністерство під час реалізації освітньої реформи. Візія передбаає створення гідних умов праці, справедливу оплату, нову парадигму навчання та особистісного розвитку, підтримку ментального здоров'я для освітян та науковців.

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МОН оприлюднило візію майбутнього освіти і науки України

У документі також передбачена реалізація свободи вибору, широкі можливості для самореалізації, безпека, сучасний простір для навчання та розвитку, висока якість освіти і безбар'єрність для дітей. Також створення гарантій безперервного навчання впродовж життя, можливість здобути нові кваліфікації та змінити професійний шлях для дорослих.

МОН запропоновало і стратегічні та операційні цілі для кожної сфери освіти і науки. Але вони ще потребують спільного опрацювання.

Наступним кроком для реалізації візії освіти і науки стане розроблення відповідної Національної стратегії. У МОН планують найближчим часом розробити план, який міститиме кроки з упровадження змін у школах, університетах, інших закладах освіти і наукових установах.

Візія також містить стратегічні та операційні цілі дошкільної, середньої, позашкільної, професійної, вищої освіти, а також української науки. До обговорення запрошують і предмтавників громадськості.

Повну версію візії майбутнього освіти і науки України читайте за посиланням.

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Які реформи реалізовують в освіті