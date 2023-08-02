Министерство образования и науки Украины обнародовало новые модельные обучающие программы для 5 – 9 классов Новой украинской школы. Программы вводят поэтапно с 2022 года.

Где их посмотреть и что они содержат, читайте дальше.

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МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов

Украинский язык:

Украинская литература:

Зарубежная литература:

Биология:

Математика:

Гражданская и историческая образовательная отрасль:

Технологии:

Искусство:

Ознакомиться с полным списком программ для 5 – 9 классов можно на сайте МОН.

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Что известно о НУШ в Украине