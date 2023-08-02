МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов
2 августа 2023, 15:36Читати новину українською
Источник:МОН Украины
Министерство образования и науки Украины обнародовало новые модельные обучающие программы для 5 – 9 классов Новой украинской школы. Программы вводят поэтапно с 2022 года.
Где их посмотреть и что они содержат, читайте дальше.
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МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов
Украинский язык:
Украинская литература:
- Украинская литература 5 – 6 классы Яценко и т.д.
- Украинская литература 5 – 6 классы Архиповата ин.
- Украинская литература 5 – 6 классы Чумарная и др.
- Украинская литература 7 – 9 классы Яценко и т.д.
Зарубежная литература:
- Зарубежная литература 5 – 6 классы Волощук.
- Зарубежная литература 5 – 6 классы Николенко и др.
- Зарубежная литература 5 – 6 классы Богданец-Белоскаленко и т.д.
- Зарубежная литература 5 – 9 классы Николенко и др.
- Зарубежная литература 7 – 9 классы Снегирева и др.
Биология:
Математика:
- Математика 7 – 9 классы Василишин и т.д. ;
- Алгебра 7 – 9 классы Бурда и т.д. ;
- Алгебра 7 – 9 классы Истер. ;
- Геометрия 7 – 9 классы Бурда и др. ;
- Геометрия 7 – 9 классы Истер.
Гражданская и историческая образовательная отрасль:
- История: Украина и мир. 7 – 9 классы (интегрированный курс) (вариант 1) Секиринский и др. ;
- История: Украина и мир – 9 классы (интегрированный курс) (вариант 2) Власова и др.
Технологии:
Искусство:
- Искусство 7 – 9 классы (интегрированный курс) Гайдамака и т.д. ;
- Искусство 7 – 9 классы (интегрированный курс) Кондратова.
Ознакомиться с полным списком программ для 5 – 9 классов можно на сайте МОН.
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – главная реформа МОН под руководством эксминистерки Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.