Де їх переглянути і що вони містять, читайте далі.

Читайте Ексклюзивне навчання в 6 класі за програмою НУШ: як забезпечити своїй дитині найкраще майбутнє

МОН оприлюднило модельні навчальні програми для 5 – 9 класів

Українська мова:

Українська література:

Зарубіжна література:

Біологія:

Математика:

Громадянська та історична освітня галузь:

Технології:

Мистецтво:

Ознайомитися з повним переліком програм для 5 – 9 класів можна на сайті МОН.

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Що відомо про НУШ в Україні