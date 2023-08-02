Де їх переглянути і що вони містять, читайте далі.
Читайте Ексклюзивне навчання в 6 класі за програмою НУШ: як забезпечити своїй дитині найкраще майбутнє
МОН оприлюднило модельні навчальні програми для 5 – 9 класів
Українська мова:
Українська література:
- Українська література 5 – 6 класи Яценко та ін.
- Українська література 5 – 6 класи Архиповата ін.
- Українська література 5 – 6 класи Чумарна та ін.
- Українська література 7 – 9 класи Яценко та ін.
Зарубіжна література:
- Зарубіжна література 5 – 6 класи Волощук.
- Зарубіжна література 5 – 6 класи Ніколенко та ін.
- Зарубіжна література 5 – 6 класи Богданець-Білоскаленко та ін.
- Зарубіжна література 5 – 9 класи Ніколенко та ін.
- Зарубіжна література 7 – 9 класи Снєгірьова та ін.
Біологія:
Математика:
- Математика 7 – 9 класи Василишин та ін.;
- Алгебра 7 – 9 класи Бурда та ін.;
- Алгебра 7 – 9 класи Істер.;
- Геометрія 7 – 9 класи Бурда та ін.;
- Геометрія 7 – 9 класи Істер.
Громадянська та історична освітня галузь:
- Історія: Україна і світ. 7 – 9 класи (інтегрований курс) (варіант 1) Секиринський та ін.;
- Історія: Україна і світ – 9 класи (інтегрований курс) (варіант 2) Власова та ін.
Технології:
Мистецтво:
- Мистецтво 7 – 9 класи (інтегрований курс) Гайдамака та ін.;
- Мистецтво 7 – 9 класи (інтегрований курс) Кондратова.
Ознайомитися з повним переліком програм для 5 – 9 класів можна на сайті МОН.
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.