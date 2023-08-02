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Читайте Эксклюзивное обучение в 6 классе по программе НУШ: как обеспечить своему ребенку лучшее будущее

МОН обнародовало модельные обучающие программы для 5 – 9 классов

Украинский язык:

Украинская литература:

Зарубежная литература:

Биология:

Математика:

Гражданская и историческая образовательная отрасль:

Технологии:

Искусство:

Ознакомиться с полным списком программ для 5 – 9 классов можно на сайте МОН.

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Что известно о НУШ в Украине

  • Новая украинская школа – главная реформа МОН под руководством эксминистерки Лилии Гриневич.
  • Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
  • Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
  • В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
  • Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
  • Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.