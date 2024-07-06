Кабмин согласовал 1,5 миллиарда субвенции на НУШ: на что направят средства

Правительство Украины согласовало предоставление субвенции для реализации реформы "Новая украинская школа" в этом году. Сумма помощи – 1,5 миллиарда гривен.

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой напомнил, что в прошлом году, несмотря на полномасштабную войну, вернули финансирование для НУШ. В МОН также сообщили, куда направят эти средства.

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Куда направят субвенцию для НУШ

Закупка имущества

Минобразования намерено закупить:

средства обучения, оборудование, компьютерное и мультимедийное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, географии, естественных наук для 7 классов НУШ учреждений общего среднего образования – 1,22 миллиарда гривен;

средства обучения, оборудование, мультимедийное и компьютерное оборудование, мебель для 8 пилотных классов НУШ – 102,54 миллиона гривен;

учебную и учебно-методическую литературу, в частности электронные версии и с аудиосопровождением для 8 пилотных классов НУШ – 69,24 миллиона гривен.

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Повышение квалификации

Повышение квалификации за 100 миллионов гривен организуют для руководителей, их заместителей и учителей школ, которые обучают 7 классы НУШ, а также работают в пилотных учебных заведениях. Также планируют подготовку и оплату труда тренеров-педагогов и супервизоров.

Для получения средств субвенции заведения должны соответствовать нескольким условиям:

обязательное софинансирование из местного бюджета (от 5% до 30% – в зависимости от индекса налогоспособности);

школа должна работать по дневной или сочетанием дневной и дистанционной форм получения образования;

в учебном заведении должно быть укрытие – собственное или на расстоянии не более 500 метров.

Первоначально средства обучения закупают для школ, имущество которых уничтожено или повреждено в результате войны. В то же время средства обучения, оборудование и мебель НЕ закупают для школ на оккупированных территориях и тех, которые работают только дистанционно.

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Как распределят средства

В 2024 году правила распределения субвенции изменились. В МОН заработает комиссия, которая будет собирать и анализировать информацию о потребностях учебных заведений через систему АИКОМ.

На основе этих данных МОН подаст предложения правительству по распределению субвенции между областными бюджетами и бюджетом Киева. Когда правительство примет решение, областные администрации и КГГА распределят средства между бюджетами областей и общин.

Комиссия МОН будет определять размер субвенции для каждого региона по следующим критериям:

средства обучения и оборудование для естественных кабинетов – пропорционально количеству 6 классов в 2023/2024 учебном году;

средства обучения, оборудование и мебель для пилотных школ – пропорционально количеству школ, работающих по дневной/сочетанием дневной и дистанционной форм получения образования;

учебная и учебно-методическая литература для пилотных школ – пропорционально количеству учеников и учителей таких школ;

повышение квалификации – пропорционально количеству лиц, которые в нем нуждаются.

Напомним, прошлом году Кабмин вернул финансирование НУШ и выделил 1,47 миллиарда гривен.