МОН обнародовало новые учебные программы для 5 – 7 классов

Министерство образования и науки Украины продолжает публиковать учебные программы для 5 – 7 классов Новой украинской школы. Их разработали на основе действующих модельных учебных программ (МУП).

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Учителя могут пользоваться всеми учебными программы, в частности, использовать их как основу для календарно-тематического планирования.

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Какие учебные программы обнародовало МОН

Так, обновили перечни программ для таких образовательных отраслей:

естественной;

языково-литературной;

математической;

художественной;

технологической;

этики и предметов нравственного направления;

социальной и здоровьесберегающей.

Также разместили программы для других образовательных областей.

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Почему программы обновляют

Учебные программы подготовили авторские коллективы соответствующих модельных программ по запросу МОН. Потребность возникла ввиду утверждение изменений в Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов и через вызовы, возникшие перед украинской системой образования в последние годы.

Особенности учебных программ следующие: