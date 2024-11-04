МОН обнародовало новые учебные программы для 5 – 7 классов
Министерство образования и науки Украины продолжает публиковать учебные программы для 5 – 7 классов Новой украинской школы. Их разработали на основе действующих модельных учебных программ (МУП).
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Учителя могут пользоваться всеми учебными программы, в частности, использовать их как основу для календарно-тематического планирования.
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Какие учебные программы обнародовало МОН
Так, обновили перечни программ для таких образовательных отраслей:
- естественной;
- языково-литературной;
- математической;
- художественной;
- технологической;
- этики и предметов нравственного направления;
- социальной и здоровьесберегающей.
Также разместили программы для других образовательных областей.
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Почему программы обновляют
Учебные программы подготовили авторские коллективы соответствующих модельных программ по запросу МОН. Потребность возникла ввиду утверждение изменений в Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов и через вызовы, возникшие перед украинской системой образования в последние годы.
Особенности учебных программ следующие:
- рассчитаны на минимальное количество часов, предусмотренную Типовой образовательной программой для 5 – 9 классов;
- определяют количество учебного времени на изучение каждой темы;
- полностью соответствуют Государственному стандарту базового среднего образования;
- содержание ориентировано на ключевую тематику, определенную базовыми знаниями в стандарте;
- предложенные виды учебной деятельности будут способствовать достижению результатов обучения вместе с наверстыванием учебных потерь.