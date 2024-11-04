Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Учителі можуть користуватися всіма навчальними програми, зокрема, використовувати їх як основу для календарно-тематичного планування.

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Які навчальні програми оприлюднило МОН

Так, оновили переліки програм для таких освітніх галузей:

природничої;

мовно-літературної;

математичної;

мистецької;

технологічної;

етики і предметів морального спрямування;

соціальної та здоров'язбережувальної.

Також розмістили програми для інших освітніх галузей.

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Чому програми оновлюють

Навчальні програми підготували авторські колективи відповідних модельних програм на запит МОН. Потреба виникла зважаючи на затвердження змін до Типової освітньої програми для 5 – 9 класів та через виклики, що постали перед українською системою освіти протягом останніх років.

Особливості навчальних програм такі: