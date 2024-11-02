Це 167 мільярдів гривень проти майже 175 мільярдів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
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Які витрати на освіту заклали у проєкті бюджету
Більша частина з цих коштів – понад 103 мільярдів гривень – передбачена на оплату праці педагогічним працівникам.
Водночас уряд закладає на 2025 рік низку додаткових програм:
- 2,9 мільярда гривень – на харчування учнів початкових класів.
- 305 мільйонів гривень – на здобуття освіти учнями з особливими освітніми потребами (на рівні 2024 року).
- На відновлення зруйнованих та пошкоджених внаслідок війни освітніх закладів уряд закладає 323,9 мільйона гривень.
- Ще 37,4 мільйона гривень витратить на програму "Школа супергероїв", це освіта дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.
- 150 мільйонів гривень скерують на навчання педагогів методів викладання Нової української школи.
- І 12,6 мільйона гривень планують витратити на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.
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Яку зарплату отримують вчителі в Україні
- Середня зарплата вчителів в Україні – близько 15 тисяч гривень, мінімальна – близько 9,5 тисячі гривень. Сума залежить від навантаження, категорії, стажу та інших чинників, заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
- Для підвищення зарплат до рівня трьох мінімальних зарплат (24 тисяч гривень) потрібно додатково 270 мільярдів гривень, але цих коштів наразі немає.
- МОН розробило різні сценарії підвищення зарплат, найдешевший з яких починається з 40 мільярдів гривень і враховує певні кваліфікаційні вимоги до вчителів.