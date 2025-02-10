Новое пособие по истории для пятиклассников презентовали учителя Львовщины: что нового предлагают

Новые современные учебники для школьников – одна из необходимостей реформирования образования. А если они создаются учителями-практиками, то ценность их еще выше.

Новое пособие разработали педагоги Львовщины и презентовали в обладминистрации. В чем его преимущества, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ЛОВА.

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7 февраля, на брифинге во Львовской областной администрации, представили учебное пособие "Украина и мир: вступление в историю и гражданское образование. 5 класс. Учебные материалы", разработчиками которого являются Марьян Мудрый и Елена Аркуша.

В брифинге приняли участие Олег Паска, директор департамента образования и науки ЛОГА; Марьян Мудрый, доцент кафедры новейшей истории Украины имени Михаила Грушевского Львовского национального университета имени Ивана Франко, канд. исторических наук; Татьяна Формос, учительница истории Лицея №37 Львовского городского совета.

Это пособие – следствие конкурса образовательных инноваций, которую проводит Департамент образования и науки с 2020 года. Сначала была написана программа, а затем – создано пособие. Программа, под которую его разработано, стала победителем областного конкурса инновационных образовательных программ в 2021 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины.

Пособие по истории для 5 класса / фото ЛОВА

Новое пособие является частью обновления содержания и инструментария преподавания истории в средней школе. Представленные учебные материалы основываются на компетентностном, личностно ориентированном и деятельностном подходах к обучению. И подобраны они с учетом особенностей умственного, физического и психического развития пятиклассников.

Он очень украиноцентричный, в нем материал изложен очень логично и последовательно. И после апробирования и доработки это будет, по моему мнению, один из лучших учебников по истории Украины и мира для 5 класса,

– отметил Олег Паска.

В первом разделе пособия говорится об истории, как науке о прошлом человечества. Ученики узнают, почему люди обращаются к истории, кто такие историки, что такое историческое пространство, историческое время, исторический источник. Во втором разделе, который называется "Историческая память и памятники" объясняется как прошлое связано с современным, говорится о том, чем является современная Украина, освещены основные эпизоды из ее прошлого. В третьем разделе сделан упор на человеке, как на действующем лице истории. Подавляющее большинство фигур, о которых говорится в пособии – это деятели и творцы истории Украины. Важная особенность нового учебника – история Украины подается в контексте истории Европы и мира. Упор делается и на том, что Украина играет важную роль в современном мире и невозможно говорить об этом мире без упоминания о ней.

Это пособие – результат работы группы учителей, которые объединились в рабочую мастерскую. Здесь собраны материалы, с которыми уже работают ученики и мы получаем отзывы на него,

– рассказал Марьян Мудрый.

Пособие проходит апробацию в школах. И после замечаний и доработки будет разработан уже полноценный учебник, который подадут на грифовку МОН.

Я уже второй год апробирую программу, которую написал коллектив во главе с Марьяном Мудрым. Это пособие сразу вызвало интерес у детей своими размерами и ярким оформлением. А это мотивирует ребенка посмотреть внутрь и начать изучать его,

– рассказала Татьяна Формос, учительница истории Лицея №37 Львовского городского совета.

Новое пособие хорошо сочетает учебный материал и рабочую тетрадь ученика. То есть ученик может сразу подчеркнуть, написать, решить историческую задачу.

С точки зрения методики пособие позволяет использовать деятельностный подход, когда учитель должен заинтересовать ученика и побудить его что-то делать. Этот учебник направлен на то, чтобы ученик мог учиться и познавать самостоятельно.