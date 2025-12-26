В Раде предлагают утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и нардепы предлагают утвердить обновленное правописание, внедрить единый шрифт для актов парламента и блокировать пророссийский контент.

Они уже зарегистрировали соответствующий проект постановления. Оно, в частности, имеет целью утверждение украинского языка как государственного и в дальнейшем, информирует 24 Канал со ссылкой на проект постановления №14334.

Что предлагают нардепы?

Рада предлагает рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка наработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года, уточняет УНН.

Правительство в целом рекомендует:

разработать и утвердить до 1 марта 2026 года единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов Украины, постановлений и других актов Верховной Рады Украины;

обеспечить полное приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";

разработать и внести в ВР законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущения использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины;

обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, направленных на продолжение практики русификации украинского народа или содержащих нарративы пророссийского, антиукраинского содержания;

разработать и внедрить целостную политику сопровождения молодых семей и родителей с детьми, направленную на содействие утверждению украинского языка как языка общения и воспитания детей в семье и доступа к качественному украиноязычному культурному продукту;

создать действенную систему языковой поддержки украинцев за рубежом и институциональные условия для изучения, сертификации проверки и подтверждения уровня владения украинским языком как иностранным в зарубежных государствах;

обеспечить перевод и опубликование на государственном языке международных договоров Украины, которые не обнародованы на государственном языке;

обеспечить развитие и поддержку исследований в области украинского языка, в том числе создание новых словарей и научных изданий;

принять безотлагательные меры для повышения институциональной способности Национальной комиссии по стандартам государственного языка для эффективной разработки предусмотренных законодательством стандартов и Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка для обеспечения полноценной постоянной работы представителей Уполномоченного по защите государственного языка в большинстве областей Украины;

обеспечить наполнение и функционирование Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом Глоссария терминов acquis ЕС; до 1 марта 2026 скорректировать содержание обучения украинскому языку, украинской литературы и истории для учебных заведений всех уровней.

Также в случае принятия постановления предлагают способствовать развитию и использованию образцового украинского языка в публичном пространстве, а также созданию оригинального и качественного национального аудиовизуального продукта, посвященного актуальным вопросам истории и современного развития украинского языка, распространению стандартов правописания, орфоэпии, словоупотребления.

Что известно о новом правописании?