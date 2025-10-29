"В нормативных актах – русизмы": когда рассмотрят проект нового правописания украинского языка
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка до конца 2025 года.
- Институт украинского языка работал над исправлением ошибок в правописании.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка. Он рассказал о договоренности по рассмотрению проекта до конца 2025 года.
На днях состоялось совещание по теме украинизации национального законодательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы парламента в фейсбуке.
К теме Шкогда теперь обязаны придерживаться норм действующего правописания
Когда рассмотрят проект нового правописания украинского языка?
Стефанчук отметил: должны честно признать, что во многих нормативных актах до сих пор сохранились русизмы, кальки с канцеляризмов и лексика, несвойственная современному украинскому языку.
Нет единой системы переводов юридических терминов – это создает проблемы не только для понимания законов, но и для их адаптации к праву Европейского Союза,
– уточнил он.
Также отметил, что украинский язык должен быть точным, современным и конкурентным в правовой сфере, "особенно сейчас, когда мы готовимся к членству в ЕС, а большая часть законодательства потребует корректного перевода как с английского, так и на английский".
Договорились: до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего начнем новую эру шрифтообразования,
– сообщил председатель ВРУ.
Он добавил, что говорится "об утверждении языковой независимости украинского законодательства".
Смотрите также Опубликовали правильный текст Радиодиктанта – 2025 "Надо жить!"
Что известно о новом правописании?
- 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил действие и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад.
- Действующая редакция согласована постановлением Кабинета министров Украины 22 мая 2019 года.
- Директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант.
- Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
- Поэтому Институт украинского языка продолжает дорабатывать правописание.
- Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.