"В нормативных актах – русизмы": когда рассмотрят проект нового правописания украинского языка

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка. Он рассказал о договоренности по рассмотрению проекта до конца 2025 года.

На днях состоялось совещание по теме украинизации национального законодательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы парламента в фейсбуке.

Когда рассмотрят проект нового правописания украинского языка?

Стефанчук отметил: должны честно признать, что во многих нормативных актах до сих пор сохранились русизмы, кальки с канцеляризмов и лексика, несвойственная современному украинскому языку.

Нет единой системы переводов юридических терминов – это создает проблемы не только для понимания законов, но и для их адаптации к праву Европейского Союза,

– уточнил он.

Также отметил, что украинский язык должен быть точным, современным и конкурентным в правовой сфере, "особенно сейчас, когда мы готовимся к членству в ЕС, а большая часть законодательства потребует корректного перевода как с английского, так и на английский".

Договорились: до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего начнем новую эру шрифтообразования,

– сообщил председатель ВРУ.

Он добавил, что говорится "об утверждении языковой независимости украинского законодательства".

Что известно о новом правописании?