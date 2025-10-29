"У нормативних актах – русизми": коли розглянуть проєкт нового правопису української мови

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови. Він розповів про домовленість щодо розгляду проєкту до кінця 2025 року.

Днями відбулася нарада щодо теми українізації національного законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника парламенту у фейсбуці.

Коли розглянуть проєкт нового правопису української мови?

Стефанчук зауважив: маємо чесно визнати, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, невластива сучасній українській мові.

Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів – це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу,

– уточнив він.

Також наголосив, що українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері, "особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською".

Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного розпочнемо нову еру шрифтотворення,

– повідомив голова ВРУ.

Він додав, що мовиться "про утвердження мовної незалежності українського законодавства".

Що відомо про новий правопис?