"У нормативних актах – русизми": коли розглянуть проєкт нового правопису української мови
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови до кінця 2025 року.
- Інститут української мови працював над виправленням помилок у правописі.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук анонсував розгляд проєкту нового правопису української мови. Він розповів про домовленість щодо розгляду проєкту до кінця 2025 року.
Днями відбулася нарада щодо теми українізації національного законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника парламенту у фейсбуці.
До теми Школи тепер зобов'язані дотримуватись норм чинного правопису
Коли розглянуть проєкт нового правопису української мови?
Стефанчук зауважив: маємо чесно визнати, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, невластива сучасній українській мові.
Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів – це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу,
– уточнив він.
Також наголосив, що українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері, "особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською".
Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного розпочнемо нову еру шрифтотворення,
– повідомив голова ВРУ.
Він додав, що мовиться "про утвердження мовної незалежності українського законодавства".
Дивіться також Опублікували правильний текст Радіодиктанту – 2025 "Треба жити!"
Що відомо про новий правопис?
- 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому.
- Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
- Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
- Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
- Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
- Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.