Днями відбулася нарада щодо теми українізації національного законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника парламенту у фейсбуці.
Коли розглянуть проєкт нового правопису української мови?
Стефанчук зауважив: маємо чесно визнати, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, невластива сучасній українській мові.
Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів – це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу,
– уточнив він.
Також наголосив, що українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері, "особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською".
Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного розпочнемо нову еру шрифтотворення,
– повідомив голова ВРУ.
Він додав, що мовиться "про утвердження мовної незалежності українського законодавства".
Що відомо про новий правопис?
- 30 травня 2024 року Верховний суд України підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису, схваленого 5 років тому.
- Чинна редакція погоджена постановою Кабінету міністрів України 22 травня 2019 року.
- Директор Інституту української мови Павло Гриценко наголосив, що у 2019 році правопис передали на затвердження, не погодивши навіть з Інститутом української мови остаточний варіант.
- Тому цей варіант містить десятки помилок та неточностей.
- Тож Інститут української мови продовжує доопрацьовувати правопис.
- Новий варіант мали оприлюднити в кінці 2024 року.