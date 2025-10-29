Днями відбулася нарада щодо теми українізації національного законодавства. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника парламенту у фейсбуці.

Стефанчук зауважив: маємо чесно визнати, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, невластива сучасній українській мові.

Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів – це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу,

– уточнив він.

Також наголосив, що українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері, "особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською".

Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного розпочнемо нову еру шрифтотворення,

– повідомив голова ВРУ.

Він додав, що мовиться "про утвердження мовної незалежності українського законодавства".

Що відомо про новий правопис?