Пушкина больше не будет: из украинского правописания удалили упоминания о России
- Национальная комиссия по стандартам государственного языка согласовала Украинское правописание как официальный стандарт государственного языка.
- Из текста правописания убрали иллюстративные примеры, связанные с РФ.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка на днях согласовала Украинское правописание как официальный стандарт государственного языка. В текст правописания при этом внесли редакционные и технические правки.
Также из текста забрали иллюстративные примеры, связанные с РФ. Об этом информирует Комиссия на своем официальном сайте.
Как изменилось правописание?
Представители Национальной комиссии рассказали Читомо, что рабочая группа, которая работала над обновлением правописания, удалила такие примеры, связанные со страной-агрессором:
реки Об, Иртыш;
регион Приволжья;
озеро Байкал;
населенные пункты Тушино, Болдино, Мытищи, Камышин, Колгуев, Тамбов, Череповец, Орехово-Зуево;
имена лиц – Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Жуковский.
Также "ликвидировали" упоминания о Земском соборе и храме Василия Блаженного.
Ранее мы информировали, что новое украинское правописание наконец признали государственным стандартом языка. Документ стал единственным официальным текстом правописания и будет использоваться в законодательстве, государственных документах, официальных переводах, а также в образовательных и научных текстах. Изменения в правописании не повлияют на устоявшиеся правила правописания для граждан.
Обратите внимание! Де-юре предыдущий стандарт пока не отменили. Новое правописание вступит в силу после того, как правительство Украины отменит постановление № 437 от 2019 года, которое до сих пор действует. После завершения этой процедуры текст нового правописания обнародуют на официальном сайте Комиссии.
Что известно о новом правописании?
Еще в 2024 году Верховный суд Украины подтвердил силу и обязательность применения украинского правописания, одобренного 5 лет назад. Действующую редакцию согласовало правительство 22 мая 2019 года.
Директор Института украинского языка Павел Гриценко отметил, что в 2019 году правописание передали на утверждение, не согласовав даже с Институтом украинского языка окончательный вариант. Поэтому этот вариант содержит десятки ошибок и неточностей.
Правописание дорабатывали. Новый вариант должны были обнародовать в конце 2024 года.
Спикер парламента Руслан Стефанчук недавно анонсировал рассмотрение проекта нового правописания украинского языка.