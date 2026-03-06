Пушкина больше не будет: из украинского правописания удалили упоминания о России

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на днях согласовала Украинское правописание как официальный стандарт государственного языка. В текст правописания при этом внесли редакционные и технические правки.

Также из текста забрали иллюстративные примеры, связанные с РФ. Об этом информирует Комиссия на своем официальном сайте.

Смотрите также Текст нового украинского правописания готов: когда вступит в силу

Как изменилось правописание?

Представители Национальной комиссии рассказали Читомо, что рабочая группа, которая работала над обновлением правописания, удалила такие примеры, связанные со страной-агрессором:

реки Об, Иртыш;

регион Приволжья;

озеро Байкал;

населенные пункты Тушино, Болдино, Мытищи, Камышин, Колгуев, Тамбов, Череповец, Орехово-Зуево;

имена лиц – Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Жуковский.

Также "ликвидировали" упоминания о Земском соборе и храме Василия Блаженного.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Ранее мы информировали, что новое украинское правописание наконец признали государственным стандартом языка. Документ стал единственным официальным текстом правописания и будет использоваться в законодательстве, государственных документах, официальных переводах, а также в образовательных и научных текстах. Изменения в правописании не повлияют на устоявшиеся правила правописания для граждан.

Обратите внимание! Де-юре предыдущий стандарт пока не отменили. Новое правописание вступит в силу после того, как правительство Украины отменит постановление № 437 от 2019 года, которое до сих пор действует. После завершения этой процедуры текст нового правописания обнародуют на официальном сайте Комиссии.

Что известно о новом правописании?