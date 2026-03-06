Також з тексту забрали ілюстративні приклади, пов'язані з РФ. Про це інформує Комісія на своєму офіційному сайті.

Як змінився правопис?

Представники Національної комісії розповіли Читомо, що робоча група, яка працювала над оновленням правопису, видалила такі приклади, пов'язані з країною-агресоркою:

річки Об, Іртиш;

регіон Приволжя;

озеро Байкал;

населені пункти Тушино, Болдіно, Митищі, Камишин, Колгуєв, Тамбов, Череповець, Орєхово-Зуєво;

імена осіб – Пушкін, Достоєвський, Лермонтов, Жуковський.

Також "ліквідували" згадки про Земський собор і храм Василія Блаженного.

Раніше ми інформували, що новий український правопис нарешті визнали державним стандартом мови. Документ став єдиним офіційним текстом правопису та використовуватиметься у законодавстві, державних документах, офіційних перекладах, а також в освітніх і наукових текстах. Зміни в правописі не вплинуть на усталені правила правопису для громадян.

Зверніть увагу! Де-юре попередній стандарт поки не скасували. Новий правопис набуде чинності після того, як уряд України скасує постанову № 437 від 2019 року, яка досі є чинною. Після завершення цієї процедури текст нового правопису оприлюднять на офіційному сайті Комісії.

Що відомо про новий правопис?